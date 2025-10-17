"Pour Sarah", résumé des derniers épisodes diffusés sur NOVO 19 samedi 18 octobre 2025

Samedi 18 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les deux derniers épisodes de "Pour Sarah", une mini-série avec François-Xavier Demaison, Thomas Jouannet et Aure Atika.

Rappel de l'histoire en quelques lignes...

Sarah et Cédric,18 ans, amis d’enfance, sont retrouvés à l’aube entre la vie et la mort à côté d’une voiture accidentée. Plusieurs indices laissent entendre qu’il ne s’agit pas d’un banal accident : la voiture a été volée, le corps de Sarah a été déplacé, et la personne qui a prévenu les secours s’est volatilisée.

Épisode 3

Sarah sort du coma mais elle n’a plus d’intestin et sa vie est régie par un protocole médical lourd.

Les parents de Cédric et Sarah se déchirent autour de la responsabilité de leurs enfants, en même temps qu’ils découvrent petit à petit leurs secrets.

Lola, aidée de Gégé, tente de découvrir ce qui lui est arrivé à la fête de Manue puisqu'elle ne se souvient plus de rien.

Manue, quant à elle, essaie de se rapprocher de Cédric..

Épisode 4

Sarah entame sa longue convalescence et Cédric sort de l’hôpital.

Entre les parents et au sein des couples, les tensions montent, exacerbées par les révélations et les secrets dévoilés.

Lola, qui commence à douter de Gégé, se confie à sa mère qui s'engage à trouver ce qui lui est arrivé le soir de la fête.

Manue se rend dans une clinique pour se faire soigner une grosse blessure qu’elle a négligée.