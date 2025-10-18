Les résumés de "Plus belle la vie" du 20 au 24 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 octobre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 20 octobre 2025 • Épisode 445

Après l'agression d'une habitante du quartier, Morgane mène l'enquête avec détermination. Ariane soupçonne Eric de lui dissimuler des informations. Pendant ce temps, à la colocation, une leçon imprévue risque de créer des tensions entre les colocataires.

Mardi 21 octobre 2025 • Épisode 446

Une découverte macabre à la résidence suscite des hypothèses et réveille des superstitions. Pendant ce temps, Apolline cherche à clarifier la situation avec la famille Kepler. Au Mistral, Djawad prend l'initiative d'organiser une fête d'Halloween, ajoutant une touche festive à l'atmosphère tendue.

Mercredi 22 octobre 2025 • Épisode 447

Une habitante du Mistral se retrouve à nouveau en danger, menacée par une source mystérieuse. Pendant ce temps, Apolline attend avec anxiété un verdict crucial. De son côté, Baptiste fait une rencontre qui risque de susciter la jalousie dans son entourage.

Jeudi 23 octobre • Épisode 448

Patrick lance une enquête suite à la dégradation de l'état d'une résidente. Pendant ce temps, Djawad hésite face aux propositions d'Aya et Luna pour Halloween. A l'université, Zoé s'engage pour la communauté étudiante, prête à user de tromperie pour atteindre ses objectifs.

Vendredi 24 octobre 2025 • Épisode 449

Une résidente est atteinte d'un mal mystérieux, provoquant rumeurs et superstitions. L'intervention de Zoé la place dans une situation délicate. Pendant ce temps, Baptiste s'inquiète au Mistral, après avoir reçu un appel à l'aide alarmant.