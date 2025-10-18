recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 20 octobre 2025 Épisode 1288

Irritable, Carla monte sur ses grands chevaux. Face à Maya, Léonard ne tient pas sa langue. À L'atelier, Julia détourne l'attention de Jasmine.

Mardi 21 octobre 2025 Épisode 1289

A L'institut, Carla fend l'armure. Avec Maya, Gaspard se fait prendre à son propre piège. De son côté, Anaïs prend Anouk en grippe.

Mercredi 22 octobre 2025 Épisode 1290

Face à Bérénice, Carla jette l'éponge. À la ferme, Gaspard fait place nette. En cours, Anouk retourne sa veste.

Jeudi 23 octobre 2025 Épisode 1291

Avec Carla, Rose et Bérénice tentent de sauver les meubles. En cours, Gaëtan met les élèves de côté. Pour leur part, Anaïs et Billie cherchent la perle rare.

Vendredi 24 octobre 2025 Épisode 1292

Chez les Leroy, Carla perd ses repères. En salle, Ferdinand relève le défi. De son côté, Pénélope pousse Gaëtan à revoir sa copie.

