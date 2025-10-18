recherche
Les résumés de "Demain nous appartient" du 20 au 24 octobre 2025 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 110
Les résumés de "Demain nous appartient" du 20 au 24 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 octobre 2025.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 20 octobre 2025 Épisode 2056

Au boot camp, la compétition est lancée entre les élèves. William passe pour un dragueur un peu trop lourd. Le cadeau d'Erica à Sara et Roxane ne fait pas l'unanimité.

Mardi 21 octobre 2025 Épisode 2057

Une bagarre éclate entre Bastien et Marceau. Alex a un nouveau projet pour Judith. Bien qu'il soit en congé, William enfile à nouveau la blouse.

Mercredi 22 octobre 2025 Épisode 2058

Samuel prend son rôle d'encadrant très à cœur. Martin appréhende la surprise de ses collègues. Bruno a un nouveau crush.

Jeudi 23 octobre 2025 Épisode 2059

Au boot camp, Marceau marque des points auprès de Violette. Martin se fait agresser par une personne qu'il connaît bien. Noor se débarrasse d'un cadeau encombrant.

Vendredi 24 octobre 2025 Épisode 2060

Une adolescente disparaît du boot camp. Noor s'inquiète pour Océane, sa patiente protégée. Bruno tente le tout pour le tout.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 13:16
Suivez nous...