"Le mystère de la chambre jaune" : une mini-série en tournage pour TF1

Claire Romain, Pierre-Yves Bon, Benjamin Baroche, et Barbara Schulz viennent de débuter pour TF1 le tournage de la mini-série "Le mystère de la chambre jaune".

Cette mini-série en 6 épisodes de 52 minutes est une adaptation contemporaine du roman de Gaston Leroux, réalisée par François Velle.

L'histoire en quelques lignes...

Jo, jeune journaliste, apprend avec stupeur qu'une tentative de meurtre a eu lieu dans son village natal, L'Artuby, niché dans les Gorges du Verdon. Elle est dévastée d'apprendre que la victime n'est autre que Mathilde, une proche amie d'enfance, qui est dans le coma depuis l'agression.

Les circonstances du drame l'intriguent particulièrement : lorsque, alertés par les cris, certains villageois sont parvenus à entrer dans la chambre de la victime, celle-ci s'y trouvait seule. La porte blindée était pourtant fermée et il n’y a aucune autre issue… Mais où a bien pu passer l'agresseur ? La scène de crime est aussi spectaculaire que mystérieuse.

Accompagnée par Sainclair, un podcaster à succès qui y voit là son prochain scoop, Jo retourne dans le village de son enfance pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Mathilde. Mais lorsque le plus grand policier de Marseille, Larsan, est dépêché sur l'enquête pour mettre fin au remue-ménage médiatique, il ne verra pas d'un bon œil l'enquête parallèle de deux journalistes fouineurs.

Parviendront-ils à résoudre Le Mystère de la Chambre Jaune ?

Tournage en cours

Le tournage de cette mini-série en 6 épisodes a débuté ce mardi 21 octobre 2025. Il se déroule dans les Gorges du Verdon et en région PACA.

Avec : Claire ROMAIN, Pierre-Yves BON, Benjamin BAROCHE, Barbara SCHULZ, Patrick DESCAMPS, Sophie DUEZ, Terence TELLE, David BAIOT, Chine THYBAUD.

Avec la participation de Medi SADOUN et Michèle BERNIER.

À découvrir en 2026 sur TF1...