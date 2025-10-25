Les résumés de "Ici tout commence" du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 27 octobre 2025 • Épisode 1293

À L'institut, Carla reste de marbre. En cours, Ninon pousse Milan à bout. De son côté, Ferdinand passe un deal.

Mardi 28 octobre 2025 • Épisode 1294

En service, Carla remonte la pente. En cuisine, Ninon se laisse manger. Face à Thelma et Malik, Loup n'y voit que du feu.

Mercredi 29 octobre 2025 • Épisode 1295

A L'institut, Carla accuse le coup. Face à Léonard, Ferdinand parle à cœur ouvert. Pour Halloween, Loup attend Thelma et Malik au tournant.

Jeudi 30 octobre 2025 • Épisode 1296

Rose adoucit les angles avec Carla. Durant les sélections des binômes, Ismaël garde ses distances. De son côté, Lionel caresse Mattéo dans le sens du poil.

Vendredi 31 octobre 2025 • Épisode 1297

Au coffee shop, Carla passe à l'acte. En service, Anouk sort des sentiers battus. Léonard se décide à confronter Ismaël.