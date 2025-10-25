recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 octobre 2025 156
Les résumés de "Ici tout commence" du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 27 octobre 2025 Épisode 1293

À L'institut, Carla reste de marbre. En cours, Ninon pousse Milan à bout. De son côté, Ferdinand passe un deal.

Mardi 28 octobre 2025 Épisode 1294

En service, Carla remonte la pente. En cuisine, Ninon se laisse manger. Face à Thelma et Malik, Loup n'y voit que du feu.

Mercredi 29 octobre 2025 Épisode 1295

A L'institut, Carla accuse le coup. Face à Léonard, Ferdinand parle à cœur ouvert. Pour Halloween, Loup attend Thelma et Malik au tournant.

Jeudi 30 octobre 2025 Épisode 1296

Rose adoucit les angles avec Carla. Durant les sélections des binômes, Ismaël garde ses distances. De son côté, Lionel caresse Mattéo dans le sens du poil.

Vendredi 31 octobre 2025 Épisode 1297

Au coffee shop, Carla passe à l'acte. En service, Anouk sort des sentiers battus. Léonard se décide à confronter Ismaël.

Dernière modification le samedi, 25 octobre 2025 11:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur le chemin de l'école&quot; à revoir sur France 4 lundi 27 octobre 2025

"Sur le chemin de l'école" à revoir sur France 4 lundi 27 octobre 2025

25 octobre 2025 - 12:49

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

25 octobre 2025 - 12:10

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 25 octobre 2025, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 25 octobre 2025, les meilleurs moments à revo…

24 octobre 2025 - 20:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...