"La forêt" : mini-série avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe à revoir sur NOVO 19 mardi 28 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 162
Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "La forêt", un thriller policier en six épisodes créé par Delinda Jacobs avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

À Montfaucon, un village paisible de la région des Ardennes, le lieutenant Virginie Musso commence sa journée. Aujourd’hui arrive en ville son nouveau supérieur, le capitaine Decker. Ce matin-là, Eve Mendel, professeure de français au lycée de la ville, remarque que certains adolescents semblent troublés, nerveux… en particulier trois de ses élèves : Jennifer, Océane, et Maya, la fille du lieutenant Musso. Un lourd secret semble lier les trois amies…

Les résumés des épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1

Quand Jennifer disparait dans les bois aux alentours du tranquille village de Montfaucon, Océane et Maya, ses deux meilleures amies, semblent d’abord persuadées qu’elle va revenir. Mais rapidement, les éléments découverts laissent penser qu’il est arrivé quelque chose de grave... Que savent les deux jeunes filles qu’elles ne peuvent raconter ? Qui est Henri V ? Que cache la forêt ?

Pour le lieutenant Musso et le capitaine Decker, le jeu de piste ne fait que commencer…

22:05 Épisode 2

Eve Mendel, professeure de français au lycée de Montfaucon, retrouve le corps de Jennifer dans la forêt. Pourquoi a-t-elle été enterrée à quinze kilomètres de là où on l’a tuée ? Et pourquoi cette mise en scène autour de la tombe de fortune ?

Quand Océane et Maya, la fille du lieutenant Musso, disparaissent à leur tour, le village cède à la panique. Un homme revient alors sur les lieux où Jennifer a été enterrée…
Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 13:38
Suivez nous...