"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T" qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes de la cinquième soirée

21:10 Épisode 8x09 L'homme qui valait un million

Lors d'une visite qu'elle rend à son père en prison, Gamble apprend qu'une récompense d'un million de dollars est promise à qui tuera un des membres de la 20ème brigade.

Au même moment, Trae, un jeune homme tenté par le pactole, se présente chez Hondo armé d'un pistolet. Celui-ci parvient à le maîtriser, mais découvre bien vite que dans l'espoir de rafler la mise, tous les gangsters de la ville se sont mis à ses trousses. Dès lors, le seul moyen d'éliminer la menace pesant sur Hondo est d'identifier le commanditaire du meurtre : un certain Spoke.

Après avoir été contactée par le contrôleur judiciaire de son amie Denise dont il est sans nouvelles, Powell se rend sur le lieu de travail de celle-ci et la découvre sans connaissance. Un test de dépistage révèle que Denise, enfreignant les règles de sa liberté conditionnelle, a fait usage de produits stupéfiants. Malgré cette preuve accablante, elle nie farouchement avoir replongé.

22:00 Épisode 8x10 Argent facile

Hondo et son équipe interviennent sur une prise d'otage par un membre d'un gang de motards dominicains. Ils recherchent plusieurs kilos de cocaïne égarés qui avaient été confiés au gang par un cartel bolivien.

Hondo accueille chez lui son cousin Andre qui a des problèmes d'argent.

Deacon veut aider une prostituée à s'en sortir.

Miko continue sa liaison secrète avec Nicole, ce qui lui attire des ennuis.