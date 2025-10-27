recherche
Séries

"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 98
"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T"  qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes de la cinquième soirée

21:10 Épisode 8x09 L'homme qui valait un million

Lors d'une visite qu'elle rend à son père en prison, Gamble apprend qu'une récompense d'un million de dollars est promise à qui tuera un des membres de la 20ème brigade.

Au même moment, Trae, un jeune homme tenté par le pactole, se présente chez Hondo armé d'un pistolet. Celui-ci parvient à le maîtriser, mais découvre bien vite que dans l'espoir de rafler la mise, tous les gangsters de la ville se sont mis à ses trousses. Dès lors, le seul moyen d'éliminer la menace pesant sur Hondo est d'identifier le commanditaire du meurtre : un certain Spoke.

Après avoir été contactée par le contrôleur judiciaire de son amie Denise dont il est sans nouvelles, Powell se rend sur le lieu de travail de celle-ci et la découvre sans connaissance. Un test de dépistage révèle que Denise, enfreignant les règles de sa liberté conditionnelle, a fait usage de produits stupéfiants. Malgré cette preuve accablante, elle nie farouchement avoir replongé.

22:00 Épisode 8x10 Argent facile

Hondo et son équipe interviennent sur une prise d'otage par un membre d'un gang de motards dominicains. Ils recherchent plusieurs kilos de cocaïne égarés qui avaient été confiés au gang par un cartel bolivien.

Hondo accueille chez lui son cousin Andre qui a des problèmes d'argent.

Deacon veut aider une prostituée à s'en sortir.

Miko continue sa liaison secrète avec Nicole, ce qui lui attire des ennuis.

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 13:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le concert de Grand Corps Malade au Zénith de Lille rediffusé sur France 4 mercredi 29 octobre 2025

Le concert de Grand Corps Malade au Zénith de Lille rediffusé sur France 4 mercredi 29 octobre 2025

27 octobre 2025 - 14:04

Sur le même thème..

&quot;Candice Renoir&quot; : l'épisode « Des bonbons ou la vie » rediffusé sur France 2 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

"Candice Renoir" : l'épisode « Des bonbons ou la vie » rediffusé sur France 2 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

27 octobre 2025 - 13:56

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...