"Candice Renoir" : l'épisode « Des bonbons ou la vie » rediffusé sur France 2 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

Citrouilles et morts-vivants sont au rendez-vous de cet épisode spécial de "Candice Renoir", réalisé par Raphaël Lenglet, à revoir sur France 2 mercredi 29 octobre 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Désormais enquêtrice à la financière, Candice s’y ennuie ferme. A l’approche d’Halloween, elle accompagne Antoine choisir des citrouilles pour faire plaisir à sa fille, Suzanne. Attirée par un stand de confitures tenue par une sorcière, Candice oublie de surveiller la petite et, quelques secondes plus tard, un enfant est enlevé, sous les yeux de Suzanne, par Jack O’ Lantern, l’épouvantail !

Une enquête à haut risque marquée par la nuit d’Halloween et cernée de masques : satanisme, spiritisme, manquements familiaux, les pistes sont nombreuses et semées d’embuches pour Candice. Avec l’obstacle de ne plus avoir droit au terrain. Car, même si tout nous ramène à une usine de bonbons, la financière n’est pas la BSU.

Une remise en cause et un changement de vie en perspective ?

Avec : Cécile Bois (Candice Renoir), Raphaël Lenglet (Antoine Dumas), Yeelem Jappain (Valentine Atger), Christophe Ntakabanyura (Ismael Ndongo), Olivier Cabassut (Armand Marquez), Quentin Michael (Sacha), Lilly-Fleur Pointeaux (Jennifer)...