"Le Daron" de retour sur TF1 dès le 20 novembre 2025 dans une nouvelle saison inédite

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série "Le Daron" avec Didier Bourdon et Michèle Bernier.

La saison 2 en quelques lignes...

La vie de Daron a volé en éclats avec le départ de Greg et Esther qui ont monté leur propre cabinet. Blessés et furieux du comportement de leur père qui a trahi leur mère et leur a caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux sont déterminés à le punir et à couler son cabinet ! Voilà Daron qui se retrouve à plaider plusieurs affaires contre ses propres enfants... Rien n’avait préparé l’avocat à cette révolte familiale qui l’affecte plus qu’il ne veut bien l’avouer.

Pauline, de son côté, s’efforce de trouver sa place aux côtés de ce père qu’elle connaît à peine, tout en tentant d’apaiser les tensions grandissantes entre les membres de sa nouvelle famille. C’est aussi le moment que son ex a choisi pour revenir dans sa vie !

Comme si la situation n’était pas assez explosive, une menace surgit du passé, portant avec elle des secrets que Daron et Coco ont tenté d’enterrer...

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée

Épisode 2x01 • L'Aristochien

Alors qu'ils défendent un homme spolié de son héritage au profit d'un chien, Daron et Pauline se retrouvent au tribunal face à Esther et Greg. Ceux-ci ont monté leur propre cabinet et sont prêts à tout pour gagner contre leur père...

Épisode 2x02 • Boule de cristal

Daron reprend une affaire complexe : une medium est accusée d'avoir prédit à sa cliente qu'elle allait mourir. Au tribunal, l'affaire se corse lorsque la cliente de Daron a un flash et révèle qu'un crime est sur le point d'être commis...