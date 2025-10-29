"The Deal" : les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 30 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025 à 20:55, Arte diffusera les derniers épisodes de "The Deal", une mini-série inédite, un thriller diplomatique palpitant qui mêle habilement questions géopolitiques et enjeux personnels.

L'histoire en quelques lignes...

Avril 2015. Un "round de la dernière chance" réunit à Genève les États-Unis, l’Europe, la Russie et la Chine afin d’encadrer le programme nucléaire de l’Iran, soupçonné de vouloir se doter de l’arme atomique.

Cheffe du protocole suisse, Alexandra Weiss orchestre dans l’ombre ces négociations sous haute tension, sans se douter que des espions ont pour mission de les faire échouer.

Alors qu’Alexandra est propulsée à la tête de la mission suisse, un ingénieur iranien rejoint la table des négociations.

Guerre des nerfs

Injecter une intrigue sentimentale dans le cadre si formel de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien (depuis dénoncé par Donald Trump) tenait du pari risqué. The Deal le remporte haut la main grâce à un scénario efficace, qui évite l’écueil du didactisme et du jugement moral.

En voulant arracher son amant iranien au régime des mollahs, Alexandra Weiss, finement interprétée par Veerle Baetens, bouscule la traditionnelle neutralité helvétique. Les personnages qui l’entourent connaissent, eux aussi, leur lot d’épreuves : obligée de ménager l’allié israélien, la sous-secrétaire d’État américaine tente de préserver ses propres valeurs, héritées d’une mère malade et rescapée de la Shoah. Le ministre iranien, père d’une jeune fille emprisonnée, reste, lui, serré de près par les Gardiens de la révolution.

Loin de perdre le fil de la grande histoire, ces drames personnels soulignent au contraire, et c'est l'essence de la série, l’épaisseur et l’humanité de protagonistes parfois dépassés par la charge qu’ils occupent.

Un regard sur l'intime en temps de crise orchestré par le réalisateur suisse Jean-Stéphane Bron, remarquablement servi par l’interprétation de ses actrices et acteurs.

Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 23 octobre 2025 à partir de 20:55, les trois derniers jeudi 30 octobre 2025.

Épisode 4 • Plan d'évasion

Alexandra propose à Sanjabi et au professeur Koonitz, de la délégation américaine, de travailler ensemble sans surveillance. Sanjabi voit ses espoirs de fuite remis en cause par une révélation sur sa vie privée.

Épisode 5 • Gagner du temps

Espionnés par le Mossad, le Pr Koonitz et Sanjabi présentent leurs conclusions. Lorsqu'elle apprend que Sanjabi va être renvoyé en Iran, Alexandra essaie de gagner du temps en manipulant les deux camps…

Épisode 6 • Le match

C'est le temps des trahisons, des pressions et des derniers ultimatums. Alors que l'accord est sur le point d’être signé, l’étau se resserre dangereusement autour de Sanjabi et Alexandra…