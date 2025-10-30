recherche
"Matlock" : résumé des épisodes diffusés samedi 1er novembre 2025 sur M6

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 117
"Matlock" : résumé des épisodes diffusés samedi 1er novembre 2025 sur M6

Samedi 1er novembre 2025 à 21:10, M6 diffusera quatre nouveaux épisodes inédits de la première saison de "Matlock", le reboot de la série des années 80, mais incarné cette fois par Kathy Bates.

L'histoire en quelques lignes...

Madeline “Matty” Matlock, une septuagénaire à la brillante carrière, décide de réintégrer le marché du travail dans un prestigieux cabinet d’avocats où elle utilise son attitude discrète et passe-partout et sa ruse pour gagner des affaires. Matty est assignée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate chevronnée qui a soif de justice et de succès. L’ex-mari d’Olympia, Julian (Jason Ritter), fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), est intrigué par Matty et ses compétences.

Tandis que Matty s’efforce de trouver sa place dans ce nouveau monde aux enjeux élevés, elle travaille aux côtés des jeunes recrues du cabinet dont le charismatique Billy (David Del Rio) et la très ambitieuse Sarah (Leah Lewis).

Résumé des épisodes de la troisième soirée

21:10 Épisode 1x07 Dans l'antre de la bête

Noël et la fête de l'entreprise approchent et Matty va enfin pouvoir être au plus près de Big Pharma en travaillant avec Julian pour leur client Wellbrexa. Une influenceuse, souffrant de maladies chroniques après un essai clinique, et son avocate attaquent le géant pharmaceutique et fragilisent la défense avec une campagne de publications sur les réseaux. Matty va devoir trahir ses valeurs pour mener à bien sa mission et se rapprocher encore plus de ses ennemis…

21:55 Épisode 1x08 Y'a que la vérité qui compte

Olympia part en guerre contre un groupe de mères de famille dont l'obsession pour la surveillance de leurs enfants pourrait détruire la vie d'une nounou. Matty tente par tous les moyens de mettre la main sur la fameuse pièce jointe du mail de Senior.

22:45 Épisode 1x09 Les larmes du crocodile

Olympia accepte de défendre la cousine d'Elijah dans une affaire complexe de licenciement abusif. Cependant, elle met Matty à contribution car elle veut éviter de travailler aux côtés de la personne avec qui Julian l'a trompée. Matty passe beaucoup de temps avec Olympia et continue de gagner sa confiance. Cette confiance commence-t-elle à devenir réciproque ?

23:30 Épisode 1x10 La guerre est déclarée

Persuadée que c’est bien Julian qui a caché des informations sur les opioïdes responsables de la mort de sa fille, Matty espère en apprendre davantage grâce au stylo-espion qu’elle a caché dans son bureau. Olympia et son équipe défendent deux affaires : une maison de retraite accusée de négligence après la mort d’un pensionnaire ainsi qu’une de leurs connaissances, Autry, poussé à vendre son appartement contre son gré.

