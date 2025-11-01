Les résumés de "Plus belle la vie" du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 novembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 3 novembre 2025 • Épisode 455

L'enquête policière progresse, mais des zones d'ombre persistent. Luna découvre que son amie lui a caché des informations. Pendant ce temps, au Mistral, Thomas essaie d'être discret dans ses actions, mais Baptiste n'est pas dupe et remarque son comportement suspect.

Mardi 4 novembre 2025 • Épisode 456

Morgane est en proie à l'inquiétude alors que les policiers font une découverte macabre. Louis et sa compagne sont pris au dépourvu par une visite inattendue. Pendant ce temps, au Mistral, Aya encourage Djawad à s'ouvrir et à exprimer ses sentiments.

Mercredi 5 novembre 2025 • Épisode 457

Les enquêteurs rassemblent les derniers éléments de l'affaire, conscients de l'urgence de la situation. Au palais de justice, Alice, malgré ses bonnes intentions, se heurte à un accueil glacial. Thomas, bien qu'ayant réussi son baccalauréat, éprouve un sentiment d'insatisfaction.

Jeudi 6 novembre • Épisode 458

Les policiers sont confrontés à une situation d'urgence, mettant en danger plusieurs résidents. Pendant ce temps, Ariane appréhende une discussion difficile avec sa fille. Chez les Kepler, Ulysse fait face aux conséquences d'une mauvaise nouvelle, l'obligeant à régler ses comptes.

Vendredi 7 novembre 2025 • Épisode 459

Au Mistral, Chabrol vient interroger Djawad sur ses relations avec un ancien détenu. Les Mistraliens s'accordent à dire que son comportement n'est pas net. Dans l'enquête des policiers sur une mort mystérieuse, des éléments continuent de semer le trouble.