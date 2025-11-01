recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 1 novembre 2025
Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 novembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 3 novembre 2025 Épisode 1298

Face aux sœurs Armand, Teyssier reste mystérieux. Avec Joséphine, Fleur manque de naturel. À L'atelier, Tom met Julia de côté.

Mardi 4 novembre 2025 Épisode 1299

Au Double A, Teyssier rebat les cartes. Face à Loup et Joséphine, Fleur tombe le masque. En service, Julia redresse la barre.

Mercredi 5 novembre 2025 Épisode 1300

À L'hôtel, Hector ne ferme pas la porte à Teyssier. En cuisine, Coline éclaire la lanterne de César. De son côté, Pénélope refait sa vie.

Jeudi 6 novembre 2025 Épisode 1301

Teyssier calme le jeu avec Hector. Avec César, Coline revoit sa copie. En cours, Ferdinand traîne une casserole.

Vendredi 7 novembre 2025 Épisode 1302

Face à Andréa, Teyssier remue les cendres. Au coffee shop, Pénélope reprend confiance. Pour sa part, Billie refuse de tirer sur l'ambulance.

Suivez nous...