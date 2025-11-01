recherche
Séries

"Des vivants" : mini-série inédite sur l'histoire des otages du Bataclan lundi 3 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 116
"Des vivants" : mini-série inédite sur l'histoire des otages du Bataclan lundi 3 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

Lundi 3 novembre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série "Des vivants" qui retrace l’histoire méconnue d’hommes et de femmes retenus en otages pendant plus de deux heures par les terroristes dans un étroit couloir du Bataclan jusqu’à l’assaut de la BRI.

L'histoire en quelques lignes...

Marie et Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David forment le groupe des autoproclamés « potages » (contraction de « potes » et « otages »). Le soir du 13 novembre 2015, ils ont fait face aux terroristes pendant plus de deux heures dans un étroit couloir du Bataclan. De leur survie est né un lien unique et indéfectible.

"Des vivants" raconte l’histoire de leur rencontre et de leur combat au fil des années pour se reconstruire ensemble. Et continuer à vivre.

21:10 Épisode 1 Les jours d'après

Le 13 novembre 2015, au Bataclan, Marie et Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David ont été pris en otages par deux terroristes dans un étroit couloir du premier étage, entre 21h59 et 00h18. Libérés par l’assaut de la BRI, ils en sortent vivants, mais dévastés. Quelques jours plus tard, ils décident de se revoir. Ils ont de 23 à 49 ans, des parcours de vie très différents, mais tous peinent à redonner du sens à leur existence. Réunis dans un bistrot, ils partagent pour la première fois leurs souvenirs. De cette conversation naît un lien encore fragile, mais essentiel à leur reconstruction.

22:20 Épisode 2 Les semaines d'après

Les survivants tentent de reprendre le fil de leur vie, mais tout semble décalé, comme si le monde avançait sans eux. Les cauchemars se répètent, le quotidien devient difficile à supporter. Plusieurs commencent une thérapie et prennent peu à peu la mesure du traumatisme. Exceptionnellement, les hommes de la BRI acceptent de les revoir. L’échange est intense, bouleversant, pour les sauveurs comme pour les sauvés. Au bistrot, qui est devenu leur QG, les confidences se multiplient avant de laisser place aux accords de guitare et aux chansons. Une autre manière de panser leurs blessures.
Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 11:53
Publié dans Séries, Lundi
Suivez nous...