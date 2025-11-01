"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 novembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 3 au 7 novembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 3 novembre 2025 • Épisode 1784

Alors qu’Emma découvre que sa mère a de gros ennuis, deux nouveaux suspects ressortent dans l’enquête.

Mardi 4 novembre 2025 • Épisodes 1785

Tandis qu’Eve découvre les sombres secrets d’Eliott, de son côté, Lucas fait une rencontre providentielle.

Mercredi 5 novembre 2025 • Épisode 1786

Bien que sa plainte ait été classée, Kira ne compte pas baisser les bras. Quant à Catherine, elle en veut à Muriel d’avoir entraîné Boris dans sa chute.

Jeudi 6 novembre 2025 • Épisode 1787

Alors qu’Alix n’arrive pas à tirer un trait sur Lucas, Eve déclare la guerre à Muriel.

Vendredi 7 novembre 2025 • Épisode 1788

Kira compte faire entendre sa voix au journal. Côté enquête, un nouvel élément change la donne pour Muriel.