Deux épisodes de "La forêt" avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe à revoir sur NOVO 19 mardi 4 novembre 2025

Mardi 4 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les épisodes 3 & 4 de "La forêt", un thriller policier créé par Delinda Jacobs avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

À Montfaucon, un village paisible de la région des Ardennes, le lieutenant Virginie Musso commence sa journée. Aujourd’hui arrive en ville son nouveau supérieur, le capitaine Decker. Ce matin-là, Eve Mendel, professeure de français au lycée de la ville, remarque que certains adolescents semblent troublés, nerveux… en particulier trois de ses élèves : Jennifer, Océane, et Maya, la fille du lieutenant Musso. Un lourd secret semble lier les trois amies…

Les résumés des épisodes de la seconde soirée

21:10 • Épisode 3

Manoa Willem, bien connu de la gendarmerie de Montfaucon pour avoir vécu dans la forêt, est suspecté du meurtre de Jennifer. Durant son interrogatoire, l’homme dessine d’étranges spirales et ne prononce qu’un seul mot : « Jo » ... On découvre que les trois disparues ont été en contact avec un site de vente aux enchères de virginité avant de disparaître.

L’enquête s’oriente vers une affaire de mœurs, jusqu'à ce que la mort suspecte de Manoa, retrouvé pendu, ne vienne semer le trouble...

22:05 • Épisode 4

Le sperme trouvé sur le corps de Jennifer est celui de Vincent, le père de Maya. Le lieutenant Musso est anéanti, d’autant qu’une voisine affirme l’avoir vu quitter son domicile le soir de la disparition de Jennifer.

Guidée par les indices que lui a laissés Manoa avant de mourir, Eve découvre des ossements au pied d’un arbre...