recherche
Séries

"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 133
"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T"  qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé de l'épisode de la sixième soirée

À partir de cette semaine, un seul épisode inédit est diffusé.

Épisode 8x11 Alerte enlèvement

Pendant que le SWAT essaie de retrouver une petite fille kidnappée, la sous-directrice Bennett ouvre une enquête sur Gamble, qu'elle soupçonne de donner des informations à ses frères et ses cousins criminels.

À la suite de cet inédit, TF1 rediffusera 5 épisodes des saisons précédentes.
Dernière modification le lundi, 03 novembre 2025 16:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; lundi 3 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" lundi 3 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

03 novembre 2025 - 17:29

Sur le même thème..

Deux épisodes de &quot;La forêt&quot; avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe à revoir sur NOVO 19 mardi 4 novembre 2025

Deux épisodes de "La forêt" avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe à revoir sur NOVO 19 mardi 4 novembre 2025

03 novembre 2025 - 14:32

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (…

01 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...