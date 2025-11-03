"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T" qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé de l'épisode de la sixième soirée



À partir de cette semaine, un seul épisode inédit est diffusé.

Épisode 8x11 • Alerte enlèvement



Pendant que le SWAT essaie de retrouver une petite fille kidnappée, la sous-directrice Bennett ouvre une enquête sur Gamble, qu'elle soupçonne de donner des informations à ses frères et ses cousins criminels.

À la suite de cet inédit, TF1 rediffusera 5 épisodes des saisons précédentes.