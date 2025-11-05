recherche
"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « Le Boli maudit » vendredi 7 novembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 212
Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera le troisième épisode inédit de la 6ème saison de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Sara Mortensen et Lola Dewaere. 

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

La saison 3 en quelques lignes...

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement dont elle a été victime ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Résumé de l'épisode de la seconde soirée

Épisode 6x03  Le Boli maudit

Une statuette africaine ensanglantée est retrouvée près d’un cadavre. Mise en scène ou véritable meurtre rituel ?

L’enquête met progressivement notre duo sur la piste d’une vengeance machiavélique…

Suivez nous...