Les résumés de "Plus belle la vie" du 10 au 14 novembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 10 novembre 2025 • Épisode 460

Une situation préoccupante oblige Louis à passer aux aveux. Au Pavillon des fleurs, la rencontre entre Baptiste et Chloé est électrique. De son côté, Thomas hésite sur le choix de ses futures études et s'en confie à Riva.

Mardi 11 novembre 2025 • Épisode 461

Les Mistraliens sont déterminés à aider un des leurs, quoi qu'il en coûte. Alice, quant à elle, reçoit une étrange proposition. Alors qu'il retrouve Le pavillon après sa mission à Massalia, Eric ne se sent plus à sa place.

Mercredi 12 novembre 2025 • Épisode 462

Grâce à une aide précieuse, Barbara met son plan à exécution. Au Mistral, Baptiste et Chloé font table rase du passé et se confient sur leurs difficultés respectives. De son côté, Eric rend visite à Laura à son nouvel emploi.

Jeudi 13 novembre • Épisode 463

Chabrol continue de faire chanter les Mistraliens. Mais ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et reçoivent l'aide d'un complice imprévu. À quelques heures de l'oral du barreau, Apolline fait face à un léger imprévu.

Vendredi 14 novembre 2025 • Épisode 464

Un retournement inattendu implique les policiers dans l'affaire. Revenant de son séjour à Paris, Mirta demande à Luna de s'investir dans l'éducation de son petit-fils. Au cabinet médical, une visite de contrôle se transforme en séance confession.