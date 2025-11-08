recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 10 au 14 novembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 8 novembre 2025 316
Les résumés de "Plus belle la vie" du 10 au 14 novembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 10 novembre 2025 Épisode 460

Une situation préoccupante oblige Louis à passer aux aveux. Au Pavillon des fleurs, la rencontre entre Baptiste et Chloé est électrique. De son côté, Thomas hésite sur le choix de ses futures études et s'en confie à Riva.

Mardi 11 novembre 2025 Épisode 461

Les Mistraliens sont déterminés à aider un des leurs, quoi qu'il en coûte. Alice, quant à elle, reçoit une étrange proposition. Alors qu'il retrouve Le pavillon après sa mission à Massalia, Eric ne se sent plus à sa place.

Mercredi 12 novembre 2025 Épisode 462

Grâce à une aide précieuse, Barbara met son plan à exécution. Au Mistral, Baptiste et Chloé font table rase du passé et se confient sur leurs difficultés respectives. De son côté, Eric rend visite à Laura à son nouvel emploi.

Jeudi 13 novembre Épisode 463

Chabrol continue de faire chanter les Mistraliens. Mais ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et reçoivent l'aide d'un complice imprévu. À quelques heures de l'oral du barreau, Apolline fait face à un léger imprévu.

Vendredi 14 novembre 2025 Épisode 464

Un retournement inattendu implique les policiers dans l'affaire. Revenant de son séjour à Paris, Mirta demande à Luna de s'investir dans l'éducation de son petit-fils. Au cabinet médical, une visite de contrôle se transforme en séance confession.

Dernière modification le samedi, 08 novembre 2025 10:27
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

08 novembre 2025 - 17:00

Sur le même thème..

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025 sur France 3

08 novembre 2025 - 13:23

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 15:32 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...