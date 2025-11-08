"Des vivants" : résumé des épisodes diffusés lundi 10 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

Lundi 10 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera trois nouveaux épisodes de la mini-série "Des vivants" qui retrace l’histoire méconnue d’hommes et de femmes retenus en otages pendant plus de deux heures par les terroristes dans un étroit couloir du Bataclan jusqu’à l’assaut de la BRI.

L'histoire en quelques lignes...

Marie et Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David forment le groupe des autoproclamés « potages » (contraction de « potes » et « otages »). Le soir du 13 novembre 2015, ils ont fait face aux terroristes pendant plus de deux heures dans un étroit couloir du Bataclan. De leur survie est né un lien unique et indéfectible.

"Des vivants" raconte l’histoire de leur rencontre et de leur combat au fil des années pour se reconstruire ensemble. Et continuer à vivre.

21:10 Épisode 3 Les mois d'après

Les sept rescapés ont des comportements imprévisibles. Et leurs proches, eux aussi, traversent une épreuve considérable. Marie-Claire se heurte au mutisme de Stéphane, Doris s’épuise à soutenir David. Arnaud et Marie peinent à rassurer leurs filles, hantées par ce qu’elles perçoivent de la souffrance de leurs parents. En thérapie, surgissent des sentiments de culpabilité impossibles à formuler. Il n’y a qu’entre eux qu’ils se sentent autorisés à tout dire. Les confidences se font plus franches, plus directes. L’arrestation de Salah Abdeslam leur apporte un certain apaisement, mais soulève aussi de nouvelles interrogations.

22:55 Épisode 4 Les années d'après

En février 2016, les Eagles of Death Metal reviennent à Paris pour un concert hommage. Arnaud renonce à y assister. À Life for Paris, l’annonce d’une indemnisation par le Fonds de garantie divise : aide légitime pour certains, tentative de quantifier l’impossible pour d’autres. Ces démarches suscitent de vives discussions au sein du groupe. Et l’attentat de Nice, brutal, atroce, ravive leurs traumatismes. Plus que jamais, ils ont besoin les uns des autres.

23:00 Épisode 5 Hiver 2017 / Réparation(s)

Les « potages » se retrouvent face aux experts du Fonds de garantie. Il faut encore raconter, justifier, mettre des mots sur l’indicible. L’épreuve est allégée par un moment suspendu : la femme enceinte qui avait été sauvée par Sébastien leur présente sa petite fille. Une apparition douce et lumineuse, qui redonne un peu de sens à leurs trajectoires abimées. Arnaud prend ses distances avec sa famille et réfléchit à une reconversion. Marie, restée jusqu’ici dans le déni, pense pouvoir tourner la page quand la BRI lui restitue son téléphone. Mais les sms qu’elle y découvre la bouleversent.