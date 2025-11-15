"Menace imminente" lundi 17 novembre 2025 sur TF1 avec Patrick Bruel & Natacha Lindinger (vidéo)

Lundi 17 novembre 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de "Menace imminente", une mini-série en 6 épisodes avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger.

L'histoire en quelques lignes...

Une légende du renseignement israélien, Zeev Abadi, est rappelé dans l'urgence pour mettre la main sur le traître qui a dérobé un logiciel extrêmement dangereux développé dans le plus grand secret par une branche de l’Armée israélienne, l'Unité 8200, et utilisé à Paris pour la première fois.

Cette mission l’amène à collaborer avec une flic française de l'antiterrorisme, Fleur Giroud, chargée d'élucider une étrange disparition survenue en plein jour, à l’aéroport Charles de Gaulle...

De Tel Aviv à Paris, deux enquêtes sous haute tension menées par deux agents au caractère bien trempé. Ils ont 72 heures pour percer ce mystère qui n’est en fait qu’une seule et même affaire. 72 heures d’enquête rendue plus intense encore par les liens que le duo avait tissés dans le passé

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée

Épisode 1

Un logiciel malveillant, le "Speed Monkey", est utilisé pour la première fois sur le sol français pour faire tuer un journaliste russe en provoquant un accident de voiture. Le colonel Zeev Abadi est alors rappelé par l'Unité 8200, le service de technologie de l'armée israélienne, pour trouver celui ou celle qui a vendu ce logiciel alors qu'il était développé dans le plus grand secret. Il croise la route de la capitaine Fleur Giroud, qui enquête sur la disparition d'un ressortissant israélien, Yaniv Meidan, à l'aéroport de Roissy. Les deux affaires pourraient être liées...

Épisode 2

Duran, à la tête d'une entreprise de sécurité, et son bras droit, Karen, sont à la recherche d'une carte micro-SD récupérée par la flic Giroud dans les affaires du journaliste russe tué. Abadi en apprend plus sur la disparition de Meidan. Giroud se rend compte qu'Abadi ne lui a pas tout dit. Ils décident de partager les résultats de leurs enquêtes respectives quand Tom, le fils de Giroud, se fait kidnapper.

Avec : Patrick Bruel (Zeev Abadi), Natacha Lindinger (Fleur Giroud), Christiane Millet (Françoise Beauregard), Gaia Weiss (Karen Mets), Cyril Gueï (Edouard Duran), Aviv Pinkas (Oriana Talmor), Jérémie Déthelot (Christian), Talya Bertfeld (Ronit), Jérémie Galiana (Yeremy Yereminsky), Agathe Mougin (Joëlle), Axelle Masliah (Alice), Edouard Chény (Djibril), Louis Vasquez-Fernandez (Liti), Benoît Tachoires (Ron Barak), Guillaume Clerice (Lieutenant Mallet), Michael Charny (Ofir), Noam Boukobza (Tomer), Alex Henri (Tom Giroud), Jaléane Ortega (Ola Yereminski), Stéphane Mercoyrol (Ambassadeur Israël), Catherine Lefroid (Kat), Cédric Welsch (Responsable Sécurité Israëlienne), Zinaida Esepciuc (Mila), Clément Hassid (Barman Hôtel Lenoir), Pol White (Homme interrogatoire), Marie Zabukovec