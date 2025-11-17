recherche
Séries

"Désenchantées" mercredi 19 novembre 2025 : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 17 novembre 2025 150
"Désenchantées" mercredi 19 novembre 2025 : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2

Mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "Désenchantées", une mini-série qui nous plonge au cœur d'une amitié d'enfance et de son évolution entre les années 1990 et aujourd'hui. 

Rappel de l'histoire...

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Un coupable fut vite arrêté.

Pourtant, dans chaque foyer, chaque bistrot, on continuait à élaborer des hypothèses. Ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a jamais su.

Vingt ans plus tard, Fanny, journaliste, revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c’est tout un passé qui resurgit ... Car l’histoire de Sarah Leroy, c’est aussi un peu la sienne, de sa sœur Angélique et celle d’une bande de filles "les Désenchantées" qui ne connaissait que trop bien Sarah.

Une histoire qui a l’odeur du chlore de la piscine municipale, des serments d’amitié et, surtout, des plus lourds secrets.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

21:10 Épisode 3

Benjamin se retrouve seul avec sa mère, plus bouleversée que jamais. Il lui promet qu'il fera toute la lumière sur ce qui est arrivé à Eric.

Effectivement, le gendarme se lance corps et âme dans son enquête, qui finit par le mener jusqu'à Fanny, la sœur d'Angélique...

22:00 Épisode 4

L'heure de l'enterrement et des révélations est venue.

Peu à peu, le retour à Paris se dessine pour Fanny et Lilou. C'est aussi l'occasion pour les deux soeurs d'enfin se rapprocher, après plus de vingt ans de silence...

Dernière modification le lundi, 17 novembre 2025 10:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les Olympiades&quot; de Jacques Audiard à revoir sur Arte mercredi 19 novembre 2025 (vidéo)

"Les Olympiades" de Jacques Audiard à revoir sur Arte mercredi 19 novembre 2025 (vidéo)

17 novembre 2025 - 12:08

Sur le même thème..

&quot;Will Trent&quot; mercredi 19 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

"Will Trent" mercredi 19 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

17 novembre 2025 - 10:10

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par…

17 novembre 2025 - 11:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...