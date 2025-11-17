"Désenchantées" mercredi 19 novembre 2025 : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2

Mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "Désenchantées", une mini-série qui nous plonge au cœur d'une amitié d'enfance et de son évolution entre les années 1990 et aujourd'hui.

Rappel de l'histoire...

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Un coupable fut vite arrêté.

Pourtant, dans chaque foyer, chaque bistrot, on continuait à élaborer des hypothèses. Ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a jamais su.

Vingt ans plus tard, Fanny, journaliste, revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c’est tout un passé qui resurgit ... Car l’histoire de Sarah Leroy, c’est aussi un peu la sienne, de sa sœur Angélique et celle d’une bande de filles "les Désenchantées" qui ne connaissait que trop bien Sarah.

Une histoire qui a l’odeur du chlore de la piscine municipale, des serments d’amitié et, surtout, des plus lourds secrets.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

21:10 • Épisode 3

Benjamin se retrouve seul avec sa mère, plus bouleversée que jamais. Il lui promet qu'il fera toute la lumière sur ce qui est arrivé à Eric.

Effectivement, le gendarme se lance corps et âme dans son enquête, qui finit par le mener jusqu'à Fanny, la sœur d'Angélique...

22:00 • Épisode 4

L'heure de l'enterrement et des révélations est venue.

Peu à peu, le retour à Paris se dessine pour Fanny et Lilou. C'est aussi l'occasion pour les deux soeurs d'enfin se rapprocher, après plus de vingt ans de silence...