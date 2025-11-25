Résumé des derniers épisodes de "Los años nuevos" diffusés sur Arte jeudi 27 novembre 2025

Jeudi 27 novembre 2025 à partir de 20:55, Arte diffusera les cinq premiers épisodes de "Los años nuevos", une série espagnole qui explore la relation amoureuse d'un couple, Ana et Óscar, sur une décennie.

Sur la trame d’un (grand) amour ordinaire, Rodrigo Sorogoyen orchestre sur une décennie une délicate chronique sentimentale dont l’originalité de ton tient d’abord à la structure narrative fragmentaire.

Donnant rendez-vous aux protagonistes à chaque Saint-Sylvestre pour un état des lieux de leur relation, le réalisateur étire le temps pour mieux le concentrer en vingt-quatre heures, au fil de longs plans-séquences au réalisme sidérant de justesse.

Filmés au cœur de leur quotidien et de leur intimité, la libre et lumineuse Ana et l’intranquille Óscar prennent vie comme des figures étrangement familières pour composer un attachant couple de millenials, troublant de vérité dans les échanges comme dans les scènes d’amour. Alors que les années passent et que la jeunesse s’enfuit dans un parfum de nostalgie, les démons intérieurs des deux personnages se font jour, orientant leurs fragiles trajectoires.

L’amour d’Ana qui se cherche et d’Óscar qui se méfie, formidablement incarnés par Iria del Río et Francesco Carril, navigue et résiste dans les méandres de leur psyché, sous le regard de proches, tous campés avec finesse. L’anatomie d’un couple dans une série émouvante, au romantisme moderne.

20:55 • Épisode 6

31 décembre 2020. La Saint-Sylvestre est percutée par la pandémie de Covid-19. Séparé d’Ana, Óscar a fini sa garde, mais continue de soigner des patients aux urgences de l'hôpital La Paz : une manière aussi d’éviter de rentrer chez lui. Après son service, il se rend à une fête illégale avec Guille, Palo et Ros, non sans envoyer un message d’anniversaire à Ana. Sur le chemin du retour, un adolescent en détresse sollicite son aide, avant de le mettre face à ses contradictions.

21:50 • Épisode 7

31 décembre 2021. Installée à Lyon, Ana vit depuis six mois avec un nouveau compagnon, Manu. Avec son amie Silvia, elle a monté un service de traiteur à vélo, "Delicias españolas", qui l’accapare. Après la mort de leur père, ses sœurs Rocío et Irene sont venues la rejoindre avec leur mère, Isabelle, accablée par le deuil, pour réveillonner en famille. Épuisée par son travail, Ana, qui vient d’apprendre une nouvelle importante, se sent perdue.

22:30 • Épisode 8

31 décembre 2022. Óscar sort avec une collègue depuis quelques semaines. Par hasard, il tombe sur Ana, de passage à Madrid pour les vacances de Noël. Ils ne se sont pas revus depuis presque trois ans. Bien que tous les deux soient pressés, ils prennent un café. Embarrassée, Ana annonce brutalement à Óscar qu’elle est mère d’un petit garçon de 4 mois.

23:10 • Épisode 9

31 décembre 2023. De retour à Madrid depuis six mois, Ana a ouvert son restaurant. Elle et Óscar se voient de temps en temps pour un café entre amis. Aujourd’hui, ils ont décidé de rendre visite à Guille, séparé d’Ali, et interné dans un centre de désintoxication dans les montagnes. Au retour, Óscar confie à Ana ses peurs, son insécurité affective et son besoin de se protéger.

23:50 • Épisode 10

31 décembre 2024. Ana et Óscar passent la nuit dans un hôtel de Madrid. À nouveau amants depuis plusieurs mois, ils se retrouvent en secret. Ana est toujours en couple avec Manu, en vacances en France dans sa famille avec leur fils. Au fil des heures, ils s’interrogent sur leur relation et ce qui les a séparés, sans trop savoir pourquoi. Leur amour peut-il encore être sauvé ?