"Le temps est assassin" : résumé des épisodes 5 & 6 à revoir sur NOVO 19 mardi 2 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 2 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les épisodes 5 & 6 de la mini-série “Le temps est assassin” avec Mathilde Seigner, Caterina Murino et Jennifer Bartoli.

L'histoire en quelques lignes...

Clotilde revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais à peine arrivée sur l'île, d'étranges incidents se multiplient jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident.

Les épisodes diffusés au cours de la troisième soirée

Épisode 5

Palma souhaite laisser une chance à son mariage et ne cède pas aux avances de Natale, un homme qui vit en ermite, amoureux de la nature et des dauphins. Après s’être retrouvé nez à nez avec Palma, Salomé menace Paul, qui se voit obligé de venir dormir chez elle. Sur place, un petit garçon s’est endormi. Son enfant, son secret. De retour chez lui, Paul ment à Palma, qui le soupçonne d’adultère.

En 2019, suite à la découverte de la lettre, c’est le collier de Palma que Clotilde trouve posé sur son lit… Les empreintes d’Orsu sont identifiées. Jacob Schreiber, le père de Mika et Aurelia, installé en Corse depuis toutes ces années imprime d’anciennes photos de 1994 grâce auxquelles il fait une découverte surprenante. Mais au moment où Clotilde le rejoint, il est retrouvé mort. Clotilde à qui on confirme que la lettre reçue a bel et bien été écrite par sa mère, demande de faire exhumer son corps.

Épisode 6

En 1994, Salomé nargue de plus en plus Palma et la menace. Paul avoue sa relation passée avec Salomé, cet aveu signe leur rupture. Clotilde, qui découvre les premiers élans amoureux au contact de Natale, lui révèle ses sentiments mais celui-ci la repousse, amusée et par ailleurs désespérément amoureux de Palma.

En 2019, le corps de Palma est inhumé. La grand-mère de Clotilde fournit une brosse à cheveux ayant appartenu à Palma afin de comparer l’ADN. Le verdict tombe : il s’agit bien du corps de Palma. Orsu est le suspect numéro 1. Avant de se faire arrêter, il écrit devant la maison de Clotilde « Casa Sempre » qui signifie toujours vivante. Clotilde commence à comprendre le lien entre Orsu, Salomé et son père.