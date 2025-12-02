recherche
"La tour" : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 4 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 101
"La tour" : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 4 décembre 2025

Jeudi 4 décembre 2025 à 20:55, Arte diffusera la première saison de "La tour", une mini-série en trois épisodes adaptée d’un roman de Kate London, une intrigue nourrie des pires travers de nos sociétés.

L'histoire en quelques lignes...

Épaulée par son collègue Steve Bradshaw, Sarah Collins, lieutenant à la direction des affaires internes de la police londonienne, est appelée sur les lieux d'un drame qui vient de se produire à la tour Portland, dans le sud-est de la ville.

Les corps sans vie de Hadley Matthews, un policier chevronné, et de Farah Mehenni, une réfugiée libyenne âgée de 15 ans, gisent sans vie au pied de l’immeuble. Sur le toit, Sarah trouve deux témoins clés de leur chute mortelle : un garçonnet de 5 ans, hébété, et Lizzie Adama, une jeune policière débutante qui faisait équipe avec Matthews.

Entamant les investigations, Sarah et Steve découvrent que la jeune Farah avait enlevé l’enfant et qu’elle l'avait ensuite conduit au sommet de la tour. Avant qu'ils puissent interroger Lizzie, celle-ci est renvoyée chez elle par son supérieur, l'inspecteur Kieran Shaw.

Lorsque Steve se rend à l'appartement de Lizzie, la jeune femme a disparu. Kieran leur révèle que Lizzie doit être protégée car elle est la seule à pouvoir témoigner dans une affaire impliquant une figure du crime organisé…

La seconde saison sera diffusée jeudi 11 décembre 2025 à partir de 20:55 sur Arte.

Suivez nous...