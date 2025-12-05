"Les enquêtes de Vera" : résumé des épisodes à revoir sur France 3 dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 12x02 Un homme d'honneur



Connail Burns, un vétéran de l'armée, est retrouvé mort dans une allée. Il a été violemment battu avant d'être étouffé. Il avait perdu pied en quittant l'armée suite à un accident, et s'était vite retrouvé à la rue après s'être séparé de sa femme Kate, qui vit aujourd'hui avec leur fille Bailey et sa compagne, Liv. L'enquête révèle qu'il cherchait pourtant à remettre sa vie sur pied…

22:35 Épisode 1x04 Sauvé des eaux



Le cadavre d'une jeune femme, Margaret Wilde, est retrouvé aux abords d'un pont surplombant une rivière. La victime a été battue à mort. Adam, son fils de 11 ans, est tombé dans l'eau glacée en tentant de s'enfuir. L'enfant doit sa survie à Vera, qui avait suivi ses traces de pas en arrivant sur le lieu du crime. Mais Adam ne se souvient de rien. Par ailleurs, deux mille livres sterling sont récupérées dans un sac posé dans le coffre de la voiture de Margaret. Cette dernière menait une vie étrange, faite de déplacements constants. Ainsi, Adam n'est-il jamais allé à l'école. Visiblement, Margaret se cachait...

00:05 Épisode 12x01 À contre-courant

Un bateau s'est échoué sur la plage et on découvre à bord le corps d'un homme, Frank Channing, qui travaillait au conseil du Northumberland. Sa mort remonte à plusieurs jours. Il semble avoir reçu plusieurs coups au visage et au thorax.

Vera découvre qu'il venait de se séparer avec sa femme et qu'il allait perdre son emploi après un comportement violent avec une de ses collègues. Pourtant, ces éléments ne correspondent pas au portrait de l'homme intègre que Vera a pu dresser au cours de son enquête. Elle apprend même que Frank était sur le point de dénoncer une compagnie de bus pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui.