La 2ème saison de "La tour" diffusée sur Arte jeudi 11 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 décembre 2025 121
Les routes de l’énergique jeune policière Lizzie Adama et de l’impassible Sarah Collins se croisent de nouveau dans cette seconde saison de "La Tour" diffusée sur Arte jeudi 11 décembre 2025 à partir de 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Affectée à sa demande à la brigade criminelle, le lieutenant Sarah Collins y retrouve son ancien collègue Steve Bradshaw. Alors que ce dernier est chargé par l’inspecteur Jim Fedden d’enquêter sur une fusillade dans un fast-food, elle se voit confier la réouverture d’un cold case, une affaire vieille de vingt-cinq ans portant sur la disparition non élucidée de Tania, une adolescente de 15 ans.

Aidée par Elaine Lucas, sa nouvelle coéquipière, Sarah reprend l’enquête de zéro. Ses premières découvertes l’orientent vers le gardien du parc où la jeune fille a disparu et rapidement vers Ray Walker, un délinquant sexuel qui aurait pu être à l’époque en contact avec la victime.

De son côté, Lizzie, qui a été relaxée des fautes qu’elle aurait commises lors de l’affaire de la tour de Portland, réintègre l’équipe de l’inspecteur Kieran Shaw à Farlow. Sa volonté de respecter désormais les procédures est vite mise à l’épreuve lorsqu’elle se rend avec Arif Johar, son nouveau coéquipier, au domicile de Georgina Teel, une femme victime de violences conjugales…

Noir à souhait

À l’une (Sarah Collins / Gemma Whelan), la rigueur et la ténacité. À l’autre (Lizzie Adama / Tahirah Sharif), la pugnacité et le courage.

Entremêlant l’avancement des affaires dont elles ont la charge, cette deuxième saison braque les projecteurs sur deux cas de féminicide et en parallèle sur le sexisme (voire le virilisme) insidieux qui gangrène autant la police que la société britannique. De discrètes incursions dans la vie privée des deux enquêtrices apportent quant à elles un éclairage bienvenu sur leur trajectoire et leur personnalité respectives, davantage esquissées que dans la première saison.

Adaptés du roman Death Message, deuxième volume d’une trilogie policière de Kate London, ex-agente de la Metropolitan Police du Grand Londres, quatre épisodes au suspense tendu, servis par un casting efficace et des intrigues noires à souhait.

 

 

