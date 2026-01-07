"Boglands, enquête en terre noire" mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 8 janvier 2026

Jeudi 8 janvier 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de "Boglands, enquête en terre noire", une mini-série inédite.

Que s’est-il passé ce soir fatidique du vendredi de Pâques 2009, où Sabine O Suilleabhain, artiste et tenancière d’hôtel, a disparu sans laisser de traces ? Un hôtel désaffecté au milieu des tourbières, une petite ville où chacun se connaît et où tous, peu ou prou, ont des choses à cacher ; un meurtre inexpliqué, des témoins silencieux et des prédateurs qui rôdent ; un flic lui-même tenté par la violence, qui en viendra à interroger sa propre culpabilité…

Tous les ingrédients sont là pour nourrir l’efficacité de ce polar tout en tension, tourné en gaélique irlandais dans des paysages de lande déchirée par le vent. En guise de comic relief, un personnage de reporter insolente, toujours fourrée là où il ne faut pas – mais dont la pensée anticonformiste fait des étincelles.

Résumé des épisodes

La série sera diffusée sur deux soirées, les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 8 janvier 2026 :

21:10 • Épisode 1

Irlande, dans une petite ville du comté de Donegal, à l’extrême nord du pays. Dans ce coin perdu au milieu de la lande, les crimes sont rares : ainsi Conall O Suilleabhain, jeune flic bourru, et son second Barry Roche sont-ils réduits à enquêter sur la mort d’aigles empoisonnés dans les tourbières. Dépêchée sur place pour recueillir des informations sur cette affaire peu palpitante, Ciara Kate Ni Bhraonain, journaliste rentre-dedans, tombe en panne sèche non loin des lieux. Mais à quelques pas de là, Barry fait une découverte autrement plus macabre : le corps d’une femme, dont seule une main émerge de la tourbe… Pour Conall, l’événement réveille un traumatisme familial vieux de quinze ans, qui s’apprête à secouer la ville tout entière.

21:45 • Épisode 2

Après la découverte du corps poignardé de Sabine, sa mère disparue un soir de fête quinze ans auparavant, Conall est mis en congé par sa supérieure, l’inspectrice Patsy Sweeney – non sans avoir enjoint à Barry de l’informer discrètement de l’avancée des investigations. Ciara Kate, toujours aussi fouineuse, enquête de son côté sur Art, le père de Conall, ancien gérant d’hôtel, dont l’alibi pour le week-end du meurtre semble fragile. En confrontant ce dernier aux preuves qui l’accablent, Conall fait une douloureuse découverte. Annemarie, amie de jeunesse de ce dernier qui travaillait jadis à l’hôtel, est de retour auprès des siens et a, elle aussi, des révélations à faire.

22:30 • Épisode 3

En interrogeant Ronan, ancien ami d’université, Conall comprend pourquoi il n’avait aucun souvenir de la soirée fatidique : bouleversé, il se lance sur la piste d’Ian, autre camarade perdu de vue et désormais nouveau suspect dans l’affaire. Ray, chauffeur d’Art et gardien de nuit, pointe les failles de l’enquête initiale de l’inspectrice Sweeney. Mais il a lui aussi ses zones d’ombre. Ciara Kate, qui s’est rapprochée de Barry, poursuit ses investigations… à sa manière.

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 15 janvier 2026 à partir de 21:10 sur Arte.