Les résumés de "Plus belle la vie" du 12 au au 16 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 12 au 16 janvier 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 12 janvier 2026 • Épisode 495

Alors que des avis de recherche sont distribués dans tout le quartier, les dernières trouvailles inquiètent la police. Chez les Kepler, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Sous l'impulsion de l'être aimé, Blanche s'essaye à une nouvelle activité.

Mardi 13 janvier 2026 • Épisode 496

Au commissariat, l'enquête pour disparition prend une tout autre tournure. De son côté, Luna est de plus en plus préoccupée par son petit-fils. Dans la préparation d'un nouveau projet, Ariane éprouve des difficultés à faire confiance à Djawad.

Mercredi 14 janvier 2026 • Épisode 497

Dans leur enquête, les policiers espèrent obtenir des réponses d'un témoin clé. Consciencieux, Thomas assiste à son premier cours particulier avec une femme d'affaires. En parallèle, Steve propose son aide à un homme dans le besoin.

Jeudi 15 janvier 2026 • Épisode 498

Malgré un témoignage précieux, les policiers ne parviennent toujours pas à identifier le coupable. Ils décident d'éloigner ceux qu'ils pensent menacés. Face au bonheur d'Ariane et de Djawad, Zoé se sent à l'écart et se confie à Aya.

Vendredi 16 janvier 2026 • Épisode 499

Un incident vient semer le doute sur un policier du commissariat du Mistral. Suite à sa déposition, Steve cherche à obtenir des informations auprès de Morgane. Au Pavillon, un étudiant sollicite l'aide de Blanche...