recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 12 au au 16 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 10 janvier 2026 158
Les résumés de "Plus belle la vie" du 12 au au 16 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 12 au 16 janvier 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 12 janvier 2026 Épisode 495

Alors que des avis de recherche sont distribués dans tout le quartier, les dernières trouvailles inquiètent la police. Chez les Kepler, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Sous l'impulsion de l'être aimé, Blanche s'essaye à une nouvelle activité.

Mardi 13 janvier 2026 Épisode 496

Au commissariat, l'enquête pour disparition prend une tout autre tournure. De son côté, Luna est de plus en plus préoccupée par son petit-fils. Dans la préparation d'un nouveau projet, Ariane éprouve des difficultés à faire confiance à Djawad.

Mercredi 14 janvier 2026 Épisode 497

Dans leur enquête, les policiers espèrent obtenir des réponses d'un témoin clé. Consciencieux, Thomas assiste à son premier cours particulier avec une femme d'affaires. En parallèle, Steve propose son aide à un homme dans le besoin.

Jeudi 15 janvier 2026 Épisode 498

Malgré un témoignage précieux, les policiers ne parviennent toujours pas à identifier le coupable. Ils décident d'éloigner ceux qu'ils pensent menacés. Face au bonheur d'Ariane et de Djawad, Zoé se sent à l'écart et se confie à Aya.

Vendredi 16 janvier 2026 Épisode 499

Un incident vient semer le doute sur un policier du commissariat du Mistral. Suite à sa déposition, Steve cherche à obtenir des informations auprès de Morgane. Au Pavillon, un étudiant sollicite l'aide de Blanche...

Dernière modification le samedi, 10 janvier 2026 10:13
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire Thierry Paulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 11 janvier 2026

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Thierry Paulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 11 janvier 2026

10 janvier 2026 - 11:13

Sur le même thème..

&quot;NCIS : Tony & Ziva&quot;, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 10 janvier 2026

"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 10 janvier 2026

08 janvier 2026 - 12:07

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 10 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 10 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

09 janvier 2026 - 18:42 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...