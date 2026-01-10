"Mitterrand confidentiel" lundi 12 janvier 2026 sur France 2, résumé des derniers épisodes (vidéo)

Lundi 12 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série inédite "Mitterand confidentiel" qui retrace quatre périodes clés de la vie politique et intime de François Mitterrand.

France Télévisions commémore le 30ème anniversaire de la disparition de François Mitterrand, le 8 janvier 1996. Avec une programmation spéciale nous rappelant la vie et la place particulière dans notre histoire et notre mémoire collective du premier président socialiste de la Ve République, le seul à avoir accompli deux septennats, de 1981 à 1995.

Clé de voûte de cette programmation, la série-événement "Mitterrand confidentiel", réalisée par Antoine Garceau avec Denis Podalydès qui incarne le rôle de François Mitterand.

L'histoire en quelques lignes...

En 1994-1995, François Mitterrand est un président affaibli, qui doit gérer une cohabitation politique devenue difficile, et affronter des attaques de toutes parts, politiques et personnelles, y compris au sein de son propre camp. Chaque épisode de la série part d’un événement déclencheur dans ces deux dernières années de son règne pour revenir sur quatre grands tournants de son parcours, tant politiques que romanesques, au cours desquels Danielle Mitterrand et Anne Pingeot, les deux femmes de sa vie, jouent un rôle important.

Quatre tournants majeurs qui seront autant de réinventions personnelles et politiques de la part du « dernier des grands dirigeants » ayant connu la guerre et qui démontrent combien François Mitterrand fut aussi le prince des métamorphoses.

Résumé des épisodes

Lundi 12 janvier 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes.

Épisode 3

Blessée par l'officialisation de l'existence de Mazarine, et de sa mère, Danielle Mitterrand fugue, lassée des non-dits et des secrets de son mari. Au plus haut niveau de l'État, c'est l'émoi.

Renvoyé à son culte de la liberté, et aux ambiguïtés qu’il a pu faire vivre à ses deux grandes histoires d’amour, François Mitterrand revisite ses années 1970, lorsqu'on l'a enterré comme un homme du passé, et que chaque fois, il a su se réinventer, tant sur le plan politique que romanesque.

Épisode 4

La maladie affaiblit le président, au point d’inquiéter son entourage alors qu’il doit se rendre à Strasbourg pour le début de la présidence française de l'Union européenne.

Déterminé à ne rien lâcher, il revient sur les moments-clés de son engagement politique en faveur de l’arrimage du destin de la France à celui de l’Europe, notamment au moment de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement de l’URSS.

Tandis que la maladie et la souffrance le harcèlent, il trouve la force d'aller au bout du chemin qu'il s'était fixé : transmettre ce qu'il a à dire aux générations futures et préparer la réconciliation de ses deux familles autour de son cercueil.

Extrait vidéo

N'est pas Mitterrand qui veut ! C'est bien pour ça que Denis Podalydès et Baptiste Carrion-Weiss ont énormément travaillé pour parler comme l'ancien président dans la série "Mitterrand confidentiel".