Les résumés de "Ici tout commence" du 12 au 16 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 12 au 16 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 12 janvier 2026 • Épisode 1348

Leroy et Joséphine se préparent pour une bataille imminente. La diplomatie d'Alice est mise à l'épreuve. Lionel et Juliette mettent les choses au clair.

Mardi 13 janvier 2026 • Épisode 1349

A L'institut, Anouk est en sursis. Maya et Gaspard entrent en zone de turbulence. De son côté, Solal retrouve enfin sa voie.

Mercredi 14 janvier 2026 • Épisode 1350

A L'institut, Joséphine cherche à démasquer le coupable. Milan est au bord du craquage. Gaspard commence à fendre l'armure.

Jeudi 15 janvier 2026 • Épisode 1351

Anouk fait face à un avenir incertain. Milan n'est pas sorti de l'auberge. Une compétition corsée attend César et Gary.

Vendredi 16 janvier 2026 • Épisode 1352

Fleur et Lionel trouvent enfin une issue. César et Gary paient les pots cassés. De son côté, Anaïs ne peut plus se cacher.