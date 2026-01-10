Les résumés de "Demain nous appartient" du 12 au 16 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 12 au 16 janvier 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 12 janvier 2026 • Épisode 2116

Maud est victime d'un malheureux accident. Charles manigance dans le dos de Bart. Karim est troublé par son dernier date avec Emilie.

Mardi 13 janvier 2026 • Épisode 2117

Martin veut à tout prix retrouver Basile. Face à Charles, les employés du Spoon sont en danger. Marianne oublie un anniversaire très important.

Mercredi 14 janvier 2026 • Épisode 2118

Le frère d'Erica est en danger. Aaron tente sa chance sur les applis de rencontre. Karim et Emilie ont du mal à se parler.

Jeudi 15 janvier 2026 • Épisode 2119

L'état de Maud tend les relations entre Raphaëlle et Chloé. Diane se mêle un peu trop de la vie d'Esmée. La stratégie de Gabriel porte ses fruits pour Aaron.

Vendredi 16 janvier 2026 • Épisode 2120

Basile voit un fantôme de son passé ressurgir. Un dîner chez les Moreno prend une tournure inattendue. Esmée ose se rapprocher de Bastien.