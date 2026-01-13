"La belle et le boulanger" une mini-série inédite avec Amir diffusée sur TF1 à partir du 2 février 2026

À découvrir sur TF1 lundi 2 février 2026 à 21:10, "La belle et le boulanger" une mini-série inédite avec Amir adaptée du format israélien "The baker and the beauty".

L'histoire en quelques lignes...

Benjamin Mercier (Amir Haddad) et Louise Meyer (Ludmilla von Claer), c’est le jour et la nuit. Littéralement.

Tous les jours, à l’aube, Louise prend un avion pour défiler pour les plus grands couturiers, Benjamin, lui, enfourne ses premières baguettes dans la boulangerie familiale. Il démarre sa journée, elle, va se coucher. Il dit bonjour, elle, dit bonne nuit.

Louise et Benjamin n’auraient jamais dû se croiser… Mais leur rencontre, fortuite, a lieu dans les toilettes d'un restaurant. Elle dure 90 secondes… juste avant que Vanessa (Sarah Stern) fasse la surprise à Benjamin en le demandant publiquement en mariage.

La vie parfaitement bien réglée de Benjamin bascule ce soir-là, entraînant dans son sillage toute sa famille.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur TF1 lundi 2 février 2026.

21:10 Épisode 1 La déclaration

Alors que Benjamin, boulanger, et Vanessa célèbrent leurs cinq ans dans un restaurant branché, cette dernière se met soudainement à chanter, devant tout le monde, une inoubliable demande en mariage. Gêne absolue, sueurs froides, tachycardie... Benjamin fuit aux toilettes et tombe sur la sublime Louise Meyer, top model international. Entre ces deux-là, le coup de foudre est instantané... mais Benjamin est très impressionné et se retrouve à lui mentir sur ses origines...Du côté de la boulangerie, une crise se profile : sa mère Myriam s'ennuie dans son couple avec Philippe, et c'est bien ce qu'a remarqué un client assidu...

22:05 Épisode 2 Le Saint-Honoré

Alors qu'il s'apprête à célébrer en famille la Saint-Honoré, la fête des boulangers, Benjamin voit débarquer Louise Meyer chez lui. Problème n°1 : personne ne sait qui l'a invitée. Problème n°2 : l'énorme mytho de Ben va lui exploser au visage ! Cerise sur le gâteau, Louise réalise que ce grand garçon vit encore chez papa maman ! Dégringolade sur l'échelle de la sexytude... Le torchon brûle également entre ses parents depuis que le nom de Zazie, la célèbre ex de Philippe, a refait surface.