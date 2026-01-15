"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 17 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la série "NCIS : Tony & Ziva", le spin-off inédit qui réunit Michael Weatherly (Tony DiNozzo) et Cote de Pablo (Ziva David).

L'histoire en quelques lignes...

"NCIS : Tony & Ziva" reprend après la mort présumée de Ziva, lorsque Tony a quitté l’équipe du NCIS pour élever leur fille.

Des années plus tard, Ziva, retrouvée vivante, est amenée à accomplir une dernière mission avec le NCIS avant de retrouver Tony et leur fille à Paris. Depuis, et c’est là que nous les retrouvons dans "NCIS : Tony & Ziva", Tony et Ziva élèvent ensemble leur fille, Tali.

Lorsque la société de sécurité de Tony est attaquée, ils doivent fuir à travers l’Europe, essayer de découvrir qui les poursuit et peut-être même apprendre à se faire à nouveau confiance afin de pouvoir enfin vivre leur bonheur atypique. Cette chasse à travers l’Europe les conduira à renouer leurs liens tout en faisant émerger les démons du passé.

Prêts à tout pour protéger leur fille et pouvoir vivre en paix et en sécurité, le duo de choc devra réapprendre à se faire mutuellement confiance et, qui sait, peut-être se réunir enfin.

Résumé des épisodes

Samedi 17 janvier 2026, M6 diffusera les épisodes 3 et 4.

21:10 Épisode 1x03 Bonnie et Clyde

À Mulhouse, Tony et Ziva cherchent à interroger Aaron Graves, le PDG de Reigning Fire, une société privée d’armement militaire dont les drones pourraient être la prochaine cible du malware 9.4, lorsqu’une explosion les fait fuir. Toujours recherchés par Interpol et en attendant que Claudette efface leurs traces, Tony et Ziva se réfugient dans le chalet de Nicole, la femme mariée avec qui DiNozzo a une liaison…

21:55 Épisode 1x04 Vrai-faux mariage

Tony, Ziva et Claudette comptent utiliser le mariage de Boris et Fruzsi à Budapest en Hongrie pour attirer Martine Aranow dans un piège et obtenir les preuves de son implication dans le piratage des comptes d’Interpol via le malware 9.4. Leurs plans vont être bouleversés lorsque Fruzsi est arrêtée par la police, obligeant Ziva à jouer la fausse mariée.