Les résumés de "Plus belle la vie" du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 janvier 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 26 janvier 2026 • Épisode 505

Victime d'un acte malveillant, une résidente se retrouve dans une mauvaise posture. De son côté, Boher se méfie des fréquentations de sa fille. En parallèle, Ariane tente d'impliquer davantage Zoé dans sa grossesse.

Mardi 27 janvier 2026 • Épisode 506

Au commissariat, l'affaire dévoile des éléments qui portent atteinte à la vie de certains policiers. Suite à un appel du commissariat, Martin est rongé par l'inquiétude. Autour d'un café, Mathilde fait part à Zoé de ce qui se prépare à l'université.

Mercredi 28 janvier 2026 • Épisode 507

De nouvelles découvertes sur le passé d'un Mistralien inquiètent nos policiers. De son côté, Apolline tend la main à une jeune résidente qui rencontre les mêmes difficultés qu'elle. A l'université, Zoé se voit porter par un nouvel élan.

Jeudi 29 janvier 2026 • Épisode 508

Au commissariat, l'enquête prend une autre tournure quand elle implique les proches des policiers. En demandant de l'aide à ses amis sur une énigme, Steve rouvre malgré lui, une cicatrice qui semblait pourtant guérie. Au Mistral, Vanessa se doit de relever un nouveau défi.

Vendredi 30 janvier 2026 • Épisode 509

Les Mistraliens détiennent un indice qui lance les policiers sur une nouvelle piste. De son côté, Apolline a trouvé un remplaçant pour l'accompagner au concert. Au Mistral, Ulysse déchante face aux nouvelles lubies de sa mère.