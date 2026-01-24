Les résumés de "Ici tout commence" du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 26 janvier 2026 • Épisode 1358

À l'Hôtel, Anaïs est en zone de turbulences. Face à Loup, Joséphine s'enflamme. Zoé a le moteur en sous régime.

Mardi 27 janvier 2026 • Épisode 1359

Ferdinand joue avec le feu. Avec Joséphine, Loup va vite en besogne. Au Double A, Stanislas a le doigt sur la couture.

Mercredi 28 janvier 2026 • Épisode 1360

Billie a la beauté du geste. Zoé fait front contre tous. Face à Stanislas, Coline tire les ficelles.

Jeudi 29 janvier 2026 • Épisode 1361

A L'institut, Billie est la tête de turc. Avec Ninon, Gary met la gomme. Gaspard et Mattéo entrent en croisade.

Vendredi 30 janvier 2026 • Épisode 1362

Anaïs change de visage. Bianca balance le pot aux roses. Hector trouve une marraine la bonne fée.