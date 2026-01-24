recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 151
Les résumés de "Ici tout commence" du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 26 janvier 2026 Épisode 1358

À l'Hôtel, Anaïs est en zone de turbulences. Face à Loup, Joséphine s'enflamme. Zoé a le moteur en sous régime.

Mardi 27 janvier 2026 Épisode 1359

Ferdinand joue avec le feu. Avec Joséphine, Loup va vite en besogne. Au Double A, Stanislas a le doigt sur la couture.

Mercredi 28 janvier 2026 Épisode 1360

Billie a la beauté du geste. Zoé fait front contre tous. Face à Stanislas, Coline tire les ficelles.

Jeudi 29 janvier 2026 Épisode 1361

A L'institut, Billie est la tête de turc. Avec Ninon, Gary met la gomme. Gaspard et Mattéo entrent en croisade.

Vendredi 30 janvier 2026 Épisode 1362

Anaïs change de visage. Bianca balance le pot aux roses. Hector trouve une marraine la bonne fée.

Dernière modification le samedi, 24 janvier 2026 11:21
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le petit locataire&quot; avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

"Le petit locataire" avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

24 janvier 2026 - 12:02

Sur le même thème..

&quot;Cœurs noirs&quot; saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur France 2 lundi 26 janvier 2026

"Cœurs noirs" saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur France 2 lundi 26 janvier 2026

24 janvier 2026 - 11:44

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

23 janvier 2026 - 18:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...