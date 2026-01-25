"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 janvier 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 26 janvier 2026 • Épisode 1844
Alors que Jérémy est déterminé à s’expliquer avec Laurine, Sacha demande une nouvelle fois à Charlotte de mentir pour lui.
Mardi 27 janvier 2026 • Épisodes 1845
Paloma soupçonne Jérémy de ne pas lui avoir raconté toute la vérité à propos du plagiat de sa thèse. Quant à Charlotte, elle demande un gros service à Salomé.
Mercredi 28 janvier 2026 • Épisode 1846
Alors que l’anniversaire de Pablo fait ressurgir des problèmes dans sa famille, Charlotte est remuée par la détresse d’Eve.
Jeudi 29 janvier 2026 • Épisode 1847
Janet laisse sa place de cheffe de service à l’hôpital, mais qui pourra la remplacer ? De son côté, Alex se démène pour innocenter Manu.
Vendredi 30 janvier 2026 • Épisode 1848
La confrontation entre Charlotte et Manu a lieu au commissariat. Charlotte craquera-t-elle ? Pendant ce temps, Hugo décide d’intervenir face au mal-être de Pablo.