"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 janvier 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 26 au 30 janvier 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 26 janvier 2026 • Épisode 1844

Alors que Jérémy est déterminé à s’expliquer avec Laurine, Sacha demande une nouvelle fois à Charlotte de mentir pour lui.

Mardi 27 janvier 2026 • Épisodes 1845

Paloma soupçonne Jérémy de ne pas lui avoir raconté toute la vérité à propos du plagiat de sa thèse. Quant à Charlotte, elle demande un gros service à Salomé.

Mercredi 28 janvier 2026 • Épisode 1846

Alors que l’anniversaire de Pablo fait ressurgir des problèmes dans sa famille, Charlotte est remuée par la détresse d’Eve.

Jeudi 29 janvier 2026 • Épisode 1847

Janet laisse sa place de cheffe de service à l’hôpital, mais qui pourra la remplacer ? De son côté, Alex se démène pour innocenter Manu.

Vendredi 30 janvier 2026 • Épisode 1848

La confrontation entre Charlotte et Manu a lieu au commissariat. Charlotte craquera-t-elle ? Pendant ce temps, Hugo décide d’intervenir face au mal-être de Pablo.