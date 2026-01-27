recherche
La 2ème saison de "Carpe diem" en tournage pour TF1 avec Samuel Le Bihan

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 27 janvier 2026
La 2ème saison de "Carpe diem" en tournage pour TF1 avec Samuel Le Bihan

Le 20 janvier dernier, Samuel Le Bihan a débuté pour TF1 le tournage de la deuxième saison de la série "Carpe diem" qui se composera de six nouveaux épisodes.

La saison 2 en quelques lignes...

Tom Villeneuve poursuit sa quête de vérité sur la mort de sa femme, Anna, mais son plus grand combat se joue désormais au sein du clan De Santis, sa belle-famille, où Mauricio veut façonner Zoé, la fille de Tom, à son image.

Tom est ainsi pris dans des manipulations familiales et tiraillé entre l'attirance qu'il ressent pour Lucie, la capitaine de police, et la fidélité à sa défunte épouse.

Dans son cabinet d’avocat, avec son équipe plus soudée que jamais, il sera entrainé dans des enquêtes haletantes qui le mèneront des fonds marins à un observatoire d’astronomie en passant par un domaine d’oléiculteurs.

Au final, Tom devra protéger sa fille et finira par découvrir la terrible vérité sur la mort de sa femme...

Le tournage, qui a débuté mardi 20 janvier 2026, se déroule en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Samuel Le Bihan, Barbara Schulz, Jisca Kalvanda, Henri Giey, Maya Rose, Marc Andréoni, Féodor Atkine, Antoine Gouy, Carole Richert et Antoine Hamel.

Dernière modification le mardi, 27 janvier 2026 15:03
Séries
