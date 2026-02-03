recherche
"Le Signal - 149 Khz" résumé des épisodes diffusés sur NOVO 19 jeudi 5 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 février 2026
Jeudi 29 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 diffusera deux nouveaux épisodes de la mini-série inédite "Le Signal - 149 Khz" adaptée du roman best-seller de Maxime Chattam.

L'histoire en quelques lignes...

En quête de tranquillité pour se retrouver en famille pendant sa grossesse, Olivia s’installe avec son mari Paul et leur fille adolescente rebelle, Camille, sur une île isolée de Bretagne.

Très vite, Camille est témoin d’étranges phénomènes, tandis que plusieurs habitants trouvent la mort dans des circonstances mystérieuses.

Avec ses nouveaux amis, elle décide de percer les secrets de l’île, et se retrouve confrontée aux démons du passé que tous auraient préféré oublier.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite, tournée en Bretagne, se compose de six épisodes de 52 minutes.

Les épisodes 3 & 4 seront diffusés jeudi 5 février 2026 sur NOVO 19.

21:10 Épisode 3

Une nouvelle mort bouleverse profondément Camille.

Olivia perd pied à mesure qu’elle creuse dans le passé, tandis que Paul se retrouve face à un patient étrange.

Le passé d’Aby refait surface et, au fil de son enquête, elle établit un lien troublant entre le passé et le présent.

21:55 Épisode 4

Olivia et Camille se rapprochent alors qu’elles cherchent un moyen de prouver l’innocence de Paul. Leur enquête les conduit dans un couvent pour rencontrer un témoin du passé.

Aby est rétrogradée et doit désormais travailler sous les ordres de Gicquel.

Suivez nous...