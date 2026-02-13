"Déluge mortel", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 3 dimanche 15 février 2026

Dimanche 15 février 2026 à 21:10, France 3 diffusera les trois derniers épisodes de "Déluge mortel", une mini-série inédite pleine de suspense, de sentiments et d'humanité.

L'histoire en quelques lignes...

Un déluge « apocalyptique » frappe une petite ville du sud du Yorkshire, provoquant de nombreux dégâts matériels et humains.

Un homme, dans la trentaine, non identifié, est retrouvé noyé dans un ascenseur dans le sous-sol inondé d'un immeuble. On suppose qu'il a été piégé lorsqu'une coupure de courant a bloqué l'ascenseur pendant la montée des eaux. L'hypothèse est fausse : une autopsie révélera que l'homme est décédé deux jours plus tôt et a été frappé à la tête.

Cette découverte, tout au long de la série, fera apparaître un ensemble de secrets et de mensonges qui, entre autres, provoquera un effet dévastateur sur la communauté.

Résumé des épisodes

Les trois derniers épisodes sont diffusés dimanche 15 février 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

21:10 Épisode 4 En eaux profondes

Jo essaie de comprendre pour quelle raison Chris Robinson a pu vouloir se suicider. De leur côté, Molly et Finn continuent à se renseigner sur les tractations entre Jack Radcliffe et Sarah Mackie. Quant à Tasha, elle se rend compte que son frère Daniel avait caché certaines choses à Lee.

22:00 Épisode 5 Avant la tempête



Jo est partagée à l'idée de dénoncer la fraude à l'assurance de Jack mise en œuvre par Lee. Cependant, ce dilemme passe très vite au second plan quand elle apprend que Molly a été renversée par un chauffard qui a pris la fuite. Avec l'aide de Pat, elle tente de faire le tri dans les informations qu'elle possède, mais son mari n'est peut-être pas autant de son côté qu'il le prétend. Jack Radcliffe, étranglé par les dettes, tente de gagner du temps et d'obtenir l'aide de Sarah Mackie, mais celle-ci est plus intéressée par sa campagne électorale. Tasha annonce à Jo qu'elle a trouvé l'adresse du mystérieux William Caine et les deux femmes décident de s'y rendre. Elles ne sont pas au bout de leurs surprises... Pendant ce temps, Waterside doit se préparer à une nouvelle vague d'inondations.

22:45 Épisode 6 Sortir du rang

Alors que Waterside se prépare à de nouvelles inondations, Jo découvre enfin le fin mot de l'histoire. Tous les masques tombent et chacun essaie de sauver ce qui peut encore l'être.