Les résumés de "Plus belle la vie" du 16 au 20 février 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 255
Les résumés de "Plus belle la vie" du 16 au 20 février 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 février 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 16 février 2026 Épisode 520

Un face-à-face soigneusement orchestré par la police se prépare. Au Mistral, chacun espère tirer profit de la nouvelle trouvaille. De son côté, Thomas tente d'en savoir plus sur la relation de Riva avec son amie de lycée.

Mardi 17 février 2026 Épisode 521

Les policiers sont sur le pont, déterminés à faire lumière sur leur enquête. Au Mistral, Vanessa encourage Thomas à profiter de l'évènement pour faire du chiffre. Suspicieuse, Laura sent qu'Éric lui cache quelque chose.

Mercredi 18 février 2026 Épisode 522

Les policiers se mobilisent sur une nouvelle enquête, mais ignorent qu'en parallèle, les détectives sont aussi sur l'affaire. Alors qu'une résidente à Massalia s'apprête à faire un choix décisif, certains tentent de l'en dissuader.

Jeudi 19 février 2026 Épisode 523

La concurrence s'intensifie, les policiers et les détectives n'hésitent pas à brouiller les pistes pour prendre l'avantage. Au Mistral, une résidente a du mal à tourner la page de son ancien travail. De son côté, Apolline s'interroge sur son orientation sexuelle.

Vendredi 20 février 2026 Épisode 524

Dans la course qui oppose policiers et détectives, Laura et Éric semblent avoir une longueur d'avance. À sa sortie de la clinique, le comportement d'un habitant intrigue son entourage. Troublée, Apolline cherche à éviter une mistralienne.

Dernière modification le samedi, 14 février 2026 10:21
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Suivez nous...