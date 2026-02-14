recherche
Séries

"Le Nounou" : l'épisode pilote rediffusé sur TF1 lundi 16 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 302
"Le Nounou" : l'épisode pilote rediffusé sur TF1 lundi 16 février 2026 (vidéo)

Avant la diffusion la semaine prochaine d'un inédit, TF1 vous propose de revoir lundi 16 février 2026 à 21:10 l'épisode pilote de la série "Le nounou" avec Booder.

L'histoire en quelques lignes...

Samir (Booder) est un éternel adolescent de 40 ans qui vit encore chez sa mère dans le quartier où il a grandi. Il y entraine l’équipe de foot des enfants. C’est sa seule activité mais ça lui va ; il lui en faut peu pour être heureux, au grand dam de Malika, sa mère. Sa vie va changer le jour où Malika est hospitalisée et lui demande de la remplacer au pied levé dans son job de... nounou !

Samir se retrouve alors en banlieue chic chez les Berthier, famille bobo pour laquelle Malika travaille depuis plus de 10 ans. Il va découvrir les parents de Luna et Lucien, deux hommes, ce que sa mère ne lui avait jamais dit. Pour la famille Berthier c’est aussi le choc des cultures, leur quotidien bien huilé va être chamboulé par les « méthodes » très improvisées et assez personnelles de Samir.

Grâce à cette rencontre improbable, nos héros n’auront pas d’autre choix que de faire évoluer leurs points de vue afin de tous grandir un peu plus.

Avec : Booder (Samir), Florent Peyre (Dom Berthier), Gérémy Crédeville (Rod Berthier), Issa Doumbia (Abdoulaye), Julie Dray (Sandra), Aïda Guechoud (Malika), Kemil Tarras (Lucien), Gabrielle Tiffanneau (Luna), Ethan Davoine (DIego), Ahmed Sparrow (Suricate 1), Killian Paing (Suricate 2), Stana Roumillac (Le médecin), Maud Givert (La prof de violoncelle), Léonard Signoret (Lucas), Véronika Filipenko (Natalia).

Voir également :

"Le nounou" : Booder revient dans un épisode inédit lundi 23 février 2026 sur TF1
Dernière modification le samedi, 14 février 2026 10:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Rasta Rockett&quot; à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

Le film "Rasta Rockett" à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

14 février 2026 - 12:28

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 16 au 20 février 2026 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 16 au 20 février 2026 sur TF1

14 février 2026 - 11:21

A ne pas manquer...

&quot;Zone Interdite&quot; dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Zone Interdite" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine…

13 février 2026 - 10:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...