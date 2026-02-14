"Le Nounou" : l'épisode pilote rediffusé sur TF1 lundi 16 février 2026 (vidéo)

Avant la diffusion la semaine prochaine d'un inédit, TF1 vous propose de revoir lundi 16 février 2026 à 21:10 l'épisode pilote de la série "Le nounou" avec Booder.

L'histoire en quelques lignes...

Samir (Booder) est un éternel adolescent de 40 ans qui vit encore chez sa mère dans le quartier où il a grandi. Il y entraine l’équipe de foot des enfants. C’est sa seule activité mais ça lui va ; il lui en faut peu pour être heureux, au grand dam de Malika, sa mère. Sa vie va changer le jour où Malika est hospitalisée et lui demande de la remplacer au pied levé dans son job de... nounou !

Samir se retrouve alors en banlieue chic chez les Berthier, famille bobo pour laquelle Malika travaille depuis plus de 10 ans. Il va découvrir les parents de Luna et Lucien, deux hommes, ce que sa mère ne lui avait jamais dit. Pour la famille Berthier c’est aussi le choc des cultures, leur quotidien bien huilé va être chamboulé par les « méthodes » très improvisées et assez personnelles de Samir.

Grâce à cette rencontre improbable, nos héros n’auront pas d’autre choix que de faire évoluer leurs points de vue afin de tous grandir un peu plus.

Avec : Booder (Samir), Florent Peyre (Dom Berthier), Gérémy Crédeville (Rod Berthier), Issa Doumbia (Abdoulaye), Julie Dray (Sandra), Aïda Guechoud (Malika), Kemil Tarras (Lucien), Gabrielle Tiffanneau (Luna), Ethan Davoine (DIego), Ahmed Sparrow (Suricate 1), Killian Paing (Suricate 2), Stana Roumillac (Le médecin), Maud Givert (La prof de violoncelle), Léonard Signoret (Lucas), Véronika Filipenko (Natalia).