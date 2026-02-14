recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 16 au 20 février 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 191
Les résumés de "Ici tout commence" du 16 au 20 février 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 février 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 16 février 2026 Épisode 1373

Zoé se fait un sang d'encre pour Dominique. Tom fait des plans sur la comète. Le stratagème de Mattéo tombe à l'eau.

Mardi 17 février 2026 Épisode 1374

Déroutée par Jim, Zoé est sur le point de perdre son objectif de vue. De son côté, Tom est pris en flag. À l'Institut, Hector est en proie au doute.

Mercredi 18 février 2026 Épisode 1375

Jim et Zoé se donnent corps et âme pour la Masterclass. C'est la déconfiture entre Jude et Mattéo ! À l'Institut, Constance joue l'entremetteuse.

Jeudi 19 février 2026 Épisode 1376

En finale, Solal joue les trouble-fêtes. Face à Denis, Thelma pense avoir le nez fin. À l'Institut, Stanislas est montré du doigt.

Vendredi 20 février 2026 Épisode 1377

Chez les Leroy, Jim sonne le glas. Face à Thelma, Denis tombe le masque. Stanislas fait enfin ses aveux.

Dernière modification le samedi, 14 février 2026 11:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Rasta Rockett&quot; à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

Le film "Rasta Rockett" à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

14 février 2026 - 12:28

Sur le même thème..

&quot;Le Nounou&quot; : l'épisode pilote rediffusé sur TF1 lundi 16 février 2026 (vidéo)

"Le Nounou" : l'épisode pilote rediffusé sur TF1 lundi 16 février 2026 (vidéo)

14 février 2026 - 10:34

A ne pas manquer...

&quot;Zone Interdite&quot; dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Zone Interdite" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine…

13 février 2026 - 10:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...