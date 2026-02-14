Les résumés de "Ici tout commence" du 16 au 20 février 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 février 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 16 février 2026 • Épisode 1373

Zoé se fait un sang d'encre pour Dominique. Tom fait des plans sur la comète. Le stratagème de Mattéo tombe à l'eau.

Mardi 17 février 2026 • Épisode 1374

Déroutée par Jim, Zoé est sur le point de perdre son objectif de vue. De son côté, Tom est pris en flag. À l'Institut, Hector est en proie au doute.

Mercredi 18 février 2026 • Épisode 1375

Jim et Zoé se donnent corps et âme pour la Masterclass. C'est la déconfiture entre Jude et Mattéo ! À l'Institut, Constance joue l'entremetteuse.

Jeudi 19 février 2026 • Épisode 1376

En finale, Solal joue les trouble-fêtes. Face à Denis, Thelma pense avoir le nez fin. À l'Institut, Stanislas est montré du doigt.

Vendredi 20 février 2026 • Épisode 1377

Chez les Leroy, Jim sonne le glas. Face à Thelma, Denis tombe le masque. Stanislas fait enfin ses aveux.