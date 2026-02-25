"Capitaine Marleau - Morte saison" à revoir sur France 2 vendredi 27 février 2026

Vendredi 27 février 2026 à 21:10, France 2 vous proposera revoir l'épisode « Morte saison » de la série "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero, Laura Smet et Christophe Dechavanne.

L'histoire en quelques lignes...

Qui a tué Magali, 22 ans ? L’enquête plonge Marleau dans une station balnéaire hors saison, où règne la belle Lana, qui y possède un restaurant très couru.

Il y a un an, Lana a perdu son fils, mortellement percuté par un chauffard qui a pris la fuite. Ce drame a eu raison de son couple, et aujourd’hui elle envisage de refaire sa vie ailleurs… Mais ce départ paraît bien précipité ! Qu’a donc à se reprocher Lana ? A-t-elle tué Magali pour venger son enfant mort ? Et où est passé le bébé avec qui Magali aurait été vue, peu avant d’être tuée ?

Marleau va remuer les mystères de cette petite communauté trop calme pour être honnête, et mettre à jour rancœurs et chantages pousse-au-crime.

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Laura Smet (Lana Delaunay), Christophe Dechavanne (William Perrin), Anne Suarez (Cathy Delorme), Stephan Guerin-Tillie (Vincent Delorme), Marylin Lima (Magali Lenoir), Aurélien Wiik (Thomas), Ariane Massenet (Psy Amélie Clevenot), Béatrice Agenin (Claire Cellier).

À la suite de cet épisode, France 2 rediffusera "Captaine Marleau - Une voix dans la nuit".