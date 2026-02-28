recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 2 au 6 mars 2026 sur TF1

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 28 février 2026
Les résumés de "Ici tout commence" du 2 au 6 mars 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 2 mars 2026 Épisode 1383

Durant la sélection, Stanislas fait l'autruche. Grâce à Fleur, César s'impose. De son côté, Carla voit clair en Zoé.

Mardi 3 mars 2026 Épisode 1384

Face à Coline, Bakary révèle un lourd secret. À l'Institut, Jasmine ne peut pas échapper à Jim désormais en couple. Jude et Mattéo se tirent dans les pattes.

Mercredi 4 mars 2026 Épisode 1385

La présence de Bakary bouleverse Stanislas. En plein conflit, Jude et Mattéo font volte-face. Pour Jasmine, Milan est l'homme de la situation.

Jeudi 5 mars 2026 Épisode 1386

Lors d'un cocktail, Stanislas commet une erreur fatale ! Face à Maxence, Loup perd son sang-froid. À L'Atelier, Solal broie du noir.

Vendredi 6 mars 2026 Épisode 1387

Stanislas touche le fond. Bianca change son fusil d'épaule. Avec Lionel, Fleur se jette à l'eau.

Suivez nous...