"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 2 mars 2026 • Épisode 1869
Tandis que Pablo devient la cible de la presse à scandales, les ennuis de l’exploitation pourraient bien mettre la coloc en péril.
Mardi 3 mars 2026 • Épisodes 1870
Caroline et Pablo découvrent que Martin avait un secret. Quant à Yann, l’heure est venue pour lui de prendre une décision.
Mercredi 4 mars 2026 • Épisode 1871
Alors Johanna réalise qu’elle est à un tournant de sa vie, les rêves étranges de Pablo finissent par prendre tout leur sens.
Jeudi 5 mars 2026 • Épisode 1872
Face à la crise à la ferme, Flore a peut-être une solution. De son côté, Sabine comprend qu’elle aura du mal à se débarrasser de Caroline.
Vendredi 6 mars 2026 • Épisode 1873
Cet épisode sera diffusé à 20:30.
Alors que le nouveau projet de Flore fait jaser, Elodie trouve du soutien auprès d’Elise.