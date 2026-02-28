"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 2 au 6 mars 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 2 mars 2026 • Épisode 1869

Tandis que Pablo devient la cible de la presse à scandales, les ennuis de l’exploitation pourraient bien mettre la coloc en péril.

Mardi 3 mars 2026 • Épisodes 1870

Caroline et Pablo découvrent que Martin avait un secret. Quant à Yann, l’heure est venue pour lui de prendre une décision.

Mercredi 4 mars 2026 • Épisode 1871

Alors Johanna réalise qu’elle est à un tournant de sa vie, les rêves étranges de Pablo finissent par prendre tout leur sens.

Jeudi 5 mars 2026 • Épisode 1872

Face à la crise à la ferme, Flore a peut-être une solution. De son côté, Sabine comprend qu’elle aura du mal à se débarrasser de Caroline.

Vendredi 6 mars 2026 • Épisode 1873

Cet épisode sera diffusé à 20:30.

Alors que le nouveau projet de Flore fait jaser, Elodie trouve du soutien auprès d’Elise.