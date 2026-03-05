recherche
Séries

"Cassandre - Les captives", épisode inédit diffusé sur France 3 samedi 7 mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 169
"Cassandre - Les captives", épisode inédit diffusé sur France 3 samedi 7 mars 2026 (vidéo)

Samedi 7 mars 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « Les captives ».

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Maude Gaillard, 52 ans, psychologue appréciée, est retrouvé sans vie dans le parc d’un hôtel luxueux. Très vite, les soupçons se portent sur Ida Malapeyre, une patiente instable placée sous contrôle judiciaire et dont le lien avec la victime pourrait être plus complexe qu’il n’y paraît...

Alors que l’équipe de Cassandre creuse cette piste, l’enquête prend une tournure inattendue : la commandante Cassandre est enlevée ! Pour la sauver et faire éclater la vérité, l’équipe devra remonter le fil d’un passé que certains étaient prêts à tuer pour effacer.

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand), Jessy Ugolin (Nicky Maleva), Emmanuelle Bougerol (Le Major Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Natacha Regnier (Delphine Gaillard), Philippe Duquesne (Daniel Fantoccini), Christophe Bouisse (Antoine Malpartis), Jéromine Chasseriaud (Ida Malapeyre), Fiona Julien (Lucie Fantoccini), Caroline Garnier (Maude Gaillard), Nicole Biondi (petite dame d'un âge certain), Isabelle Sacristain (assistante Delphine Gaillard).
Dernière modification le jeudi, 05 mars 2026 11:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

05 mars 2026 - 11:55

Sur le même thème..

&quot;Apparences&quot;, une mini-série inédite sur France 2 avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga

"Apparences", une mini-série inédite sur France 2 avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga

04 mars 2026 - 15:31

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 su…

05 mars 2026 - 11:55 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...