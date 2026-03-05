"Cassandre - Les captives", épisode inédit diffusé sur France 3 samedi 7 mars 2026 (vidéo)

Samedi 7 mars 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « Les captives ».

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Maude Gaillard, 52 ans, psychologue appréciée, est retrouvé sans vie dans le parc d’un hôtel luxueux. Très vite, les soupçons se portent sur Ida Malapeyre, une patiente instable placée sous contrôle judiciaire et dont le lien avec la victime pourrait être plus complexe qu’il n’y paraît...

Alors que l’équipe de Cassandre creuse cette piste, l’enquête prend une tournure inattendue : la commandante Cassandre est enlevée ! Pour la sauver et faire éclater la vérité, l’équipe devra remonter le fil d’un passé que certains étaient prêts à tuer pour effacer.

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand), Jessy Ugolin (Nicky Maleva), Emmanuelle Bougerol (Le Major Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Natacha Regnier (Delphine Gaillard), Philippe Duquesne (Daniel Fantoccini), Christophe Bouisse (Antoine Malpartis), Jéromine Chasseriaud (Ida Malapeyre), Fiona Julien (Lucie Fantoccini), Caroline Garnier (Maude Gaillard), Nicole Biondi (petite dame d'un âge certain), Isabelle Sacristain (assistante Delphine Gaillard).