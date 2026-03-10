"Le complot Caravaggio" : résumé des derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 12 mars 2026

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes de la mini-série inédite "Le complot Caravaggio" dans laquelle une journaliste enquête sur la disparition de son père survenue 30 ans plus tôt.

Librement inspiré de l'énigme de la toile du Caravage, qui à ce jour n'a jamais reparu sur le marché de l'art, ce thriller efficace s'appuie aussi sur une citation de l'écrivain sicilien Leonardo Sciascia, lequel avait comparé la Mafia et son infiltration progressive de toute l'Italie à la "ligne des palmiers" (le titre original italien de la série), remontant chaque année un peu plus vers le nord sous l'effet du réchauffement climatique.

À Lugano, troisième place financière de Suisse, Cosa Nostra ne tarde pas à apparaître derrière les façades luxueuses des banques et d'un antiquaire de haut vol, pour lequel le père d'Anna avait travaillé en tant qu'expert des peintres de la Renaissance. Retrouvant des souvenirs jusque-là enfouis dans ses douleurs mal cicatrisées d'enfant, la journaliste, à laquelle Gaia Messerklinger prête son mystère, part à la recherche d'elle-même autant que de la vérité, et devient une cible à son tour…

Sur les traces du sulfureux génie de la Renaissance, entre crime organisé, conspiration politique et secrets familiaux, une série policière menée tambour battant dans de somptueux paysages.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 45 minutes. Arte diffuse jeudi soir les trois derniers épisodes.

Épisode 4 • Le Caravage

Après s'être introduite par effraction dans le palais de la duchesse, Anna découvre le tableau du Caravage caché dans un coffre-fort. Mais sa curiosité lui vaut d'être assommée et capturée. Pour avoir la vie sauve, la jeune femme se résout à commettre un acte irréparable. Fontana, Vela et la duchesse sont ensuite arrêtés tandis qu'Anna publie son article sur l'affaire, qui fait grand bruit.

La journaliste rentre à Milan mais, pour Cavadini, l'enquête n'est pas close, et à raison. Un test ADN soulève en effet de nouvelles questions...

Épisode 5 • Le pacte



Lorsque le test ADN révèle que le corps retrouvé n'était pas celui de son père et que les experts de la police scientifique confirment que le tableau de la duchesse était une contrefaçon, Anna retourne à Lugano. Elle se retrouve alors plongée dans une conspiration tentaculaire...

Épisode 6 • Réunion de famille

Anna parvient, dans un dernier effort, à se libérer des griffes de Guerrini.

Francesco veut mettre sa sœur en sécurité et l'emmène dans une propriété abandonnée. Là, ce que la journaliste apprend remet en question tout ce qu'elle pensait savoir de sa famille.

La chasse au tableau se poursuit...