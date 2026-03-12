recherche
Séries

"Cassandre - Ondes de choc", épisode à revoir sur France 3 samedi 14 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026 73
"Cassandre - Ondes de choc", épisode à revoir sur France 3 samedi 14 mars 2026

Samedi 14 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera un épisode de la série “Cassandre” avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « Ondes de choc ».

L'histoire en quelques lignes...

La victime Laura était une ancienne championne olympique de natation. Elle a radicalement changé de vie quand elle est tombée enceinte.

Entre un fils aujourd’hui très turbulent et un ancien coach accusé de méthodes douteuses, Cassandre et son équipe vont devoir démêler le faux du vrai en côtoyant les bassins et le monde de la compétition.

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prevost (Procureur Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Yann Sundberg (Antoine), Valérie Vérone (Sarah), Luca Malinowski (Jules), Fanny Ami (Lili), Serge Hazanavicius (Patrick Weber), Mélanie Maudran (Diane Weber), Elisabeth Mbaki (Camille Robert), Axel Naroditzky (Stan), Antoine Hamel (Olivier Clavel), Gabriel Diefenthal (Thomas Clavel), Marie Berto (Maryline Rivière).

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera en seconde partie de soirée l'épisode « Fausse note ».

Dernière modification le jeudi, 12 mars 2026 11:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Tournoi des Six Nations : la finale France / Angleterre en direct sur France 2 samedi 14 mars 2026

Tournoi des Six Nations : la finale France / Angleterre en direct sur France 2 samedi 14 mars 2026

12 mars 2026 - 10:49

Sur le même thème..

&quot;Tropiques criminels - Plage n° 6&quot;, épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 13 mars 2026

"Tropiques criminels - Plage n° 6", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 13 mars 2026

11 mars 2026 - 11:00

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

10 mars 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...