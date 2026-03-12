"Cassandre - Ondes de choc", épisode à revoir sur France 3 samedi 14 mars 2026

Samedi 14 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera un épisode de la série “Cassandre” avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « Ondes de choc ».

L'histoire en quelques lignes...

La victime Laura était une ancienne championne olympique de natation. Elle a radicalement changé de vie quand elle est tombée enceinte.

Entre un fils aujourd’hui très turbulent et un ancien coach accusé de méthodes douteuses, Cassandre et son équipe vont devoir démêler le faux du vrai en côtoyant les bassins et le monde de la compétition.

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prevost (Procureur Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Yann Sundberg (Antoine), Valérie Vérone (Sarah), Luca Malinowski (Jules), Fanny Ami (Lili), Serge Hazanavicius (Patrick Weber), Mélanie Maudran (Diane Weber), Elisabeth Mbaki (Camille Robert), Axel Naroditzky (Stan), Antoine Hamel (Olivier Clavel), Gabriel Diefenthal (Thomas Clavel), Marie Berto (Maryline Rivière).

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera en seconde partie de soirée l'épisode « Fausse note ».